Gemeinsam Zukunft gestalten: Nachhaltigkeit und Innovation im Hackathon

(wS/fr) Freudenberg 28.11.2024 | Die Stadt Freudenberg und die Gemeinde Wenden suchen Menschen, die sich für die Themen Nachhaltigkeit und/oder Web-Entwicklung begeistern. Die Idee ist, im Rahmen eines Hackathons eine Plattform zu erstellen, auf der die Menschen in den beiden Kommunen in einem Wettbewerb gegeneinander oder miteinander antreten können, um herausfordernde und nachhaltige Zukunftsthemen zu gestalten.

Hackathon ist ein zusammengesetzter Begriff aus den Wörtern „Hacking“, also dem Erstellen von Soft- oder Hardware, und „Marathon“. Es geht um ein Event, bei dem kreative Köpfe innerhalb eines kurzen Zeitraums ein digitales Produkt zu den Themen „Zukunft“ und „Nachhaltigkeit“ realisieren.

Wann der Hackathon stattfindet, steht noch nicht fest. Zunächst geht es darum, ein motiviertes Team zusammenzustellen. Interessierte, die Spaß daran haben, mit Gleichgesinnten an diesem Projekt zu arbeiten, können sich gerne mit den Klimaschutzmanagern aus Freudenberg oder Wenden in Verbindung setzen. Für weitere Informationen und Fragen steht der Klimaschutzmanager Herr Zanotti (Telefon: 02734 43-122, E-Mail: l.zanotti@freudenberg-stadt.de) zur Verfügung.

Foto: Stadt Freudenberg

.

.

