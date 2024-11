Keine Verletzten nach Schwelbrand in Weidenauer Wohnhaus

(wS/red) Siegen 02.11.2024 | Am heutigen Samstagmittag, gegen 12:48 Uhr, wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem gemeldeten Kellerbrand in einem Wohnhaus in der Oberstraße nach Weidenau alarmiert. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass in einer Wohnung im Untergeschoss ein Schwelbrand ausgebrochen war.

Die Einsatzkräfte konzentrierten sich zunächst darauf, mögliche Personen im Gebäude zu lokalisieren und zu retten. Dank der professionellen und gut geschulten Teams gelang es schnell, jeden Bereich der Wohnung zu durchsuchen und Entwarnung zu geben: Es befanden sich keine Personen im Gebäude.

Im Anschluss wurde die Wohnung mit Lüftern gelüftet, um den Rauch zu entfernen. Genaue Angaben zur Brandursache liegen derzeit noch nicht vor, jedoch wird angenommen, dass der Schwelbrand von einem technischen Gerät ausging. Während des Einsatzes war die Oberstraße im Bereich des Einsatzortes vollständig gesperrt.

