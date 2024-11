Messer-Mann sorgt für Aufregung in Kreuztal – Polizei nimmt Ermittlungen auf

(wS/red) Kreuztal 04.11.2024 | Eine beunruhigende Szene ereignete sich in Kreuztal in der Nacht von Freitag auf Samstag (02.11.2024). Ein Mann soll sich in der Kreuztaler City mehreren Personen mit einem langen Messer gezeigt haben. Augenzeugen informierten daraufhin die Polizei, die umgehend in den Bereich Hagener Straße / Siegener Straße eilte und den mutmaßlichen Bedroher ausfindig machen konnte.

In der nahegelegenen Wohnung des Verdächtigen konnten die Beamten ein Messer sicherstellen, das der Beschreibung der Zeugen entspricht. Wie der wirSiegen-Redaktion bekannt ist, ist der Mann wohl nicht zum ersten Mal in Kreuztal mit einem Messer aufgefallen. Bereits in den Tagen zuvor soll er mit einer ähnlichen Waffe durch die Kreuztaler Innenstadt gezogen sein und dabei Unruhe ausgelöst haben.

Die Polizei hat inzwischen ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet. In Kreuztal löste der Vorfall Diskussionen über Sicherheit und Schutzmaßnahmen aus. Die Polizei steht dabei oft vor rechtlichen Einschränkungen: Solange keine akute Gefährdung besteht oder Wiederholungsgefahr vorliegt, sind präventive Maßnahmen wie Inhaftierung nur auf richterliche Anordnung möglich.

