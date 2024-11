Mit einem Lächeln durchs Jahr – Der Siegerländer Platt Kalender 2025 mit humorvollen Sprüchen und Fakten!

(wS/red) Kreuztal / Netphen 17.11.2024 | Siegerländer Platt für jeden Tag. Ein Stück Heimat für die Wand.

Auch für 2025 gibt es wieder den Kalender „em Sejerland schwätze mer Platt“.

Das Siegerländer Platt lebt weiter – und das nicht nur in den Herzen der Menschen, sondern auch im neuen Kalender für 2025. „Em Sejerland schwätze mer Platt“ begleitet auch in diesem Jahr wieder durch die Monate mit einer gelungenen Mischung aus humorvollen Sprüchen, interessanten Fakten und wunderschönen Bildern aus der Region. Der Kalender ist ein idealer Begleiter, um das Siegerländer Platt zu entdecken oder zu vertiefen und gleichzeitig die Schönheit der Heimat auf eine ganz besondere Weise zu erleben.

In einem Jahr voller Unsicherheiten stellt sich immer wieder die Frage: „Ob dieses Jahr so wird, wie wir es uns erhoffen?“ – „Ob dad Johr so würd, wie mer dad ha wonn?“ Aber auch alltägliche Themen werden nicht ausgelassen: „Auch wenn man keinen Appetit hat, sollte man versuchen, etwas zu essen.“ – „Mer moss he on do däm Mull wad ahbehre.“

„Der Kalender ist mehr als nur ein Zeitmesser. Er ist eine Hommage an unsere regionale Sprache und Kultur. Mit jedem Umblättern erlebst du ein Stück Siegerländer Lebensgefühl“, so Nico Eggers, Herausgeber des Kalenders. Und tatsächlich: Der Kalender ist ein echtes Stück Heimat, das nicht nur zur Dekoration dient, sondern auch die Tradition des Siegerländer Platts lebendig hält.

Neu in der Ausgabe 2025 sind die Hintergrundbilder aus der Region – eine Einladung, das Siegerland mit all seinen Facetten zu entdecken. Bei der Zusammenstellung der Begriffe und Sätze wurde viel Liebe und Zeit investiert. Egal, ob man schon fließend Platt spricht oder gerade erst damit anfängt – der Kalender ist der ideale Begleiter, um die Sprache zu erlernen und neue Wörter sowie Ausdrücke zu entdecken. Und keine Sorge: Für Nicht-Siegerländer sind auch die hochdeutschen Übersetzungen dabei.

Die Kalenderworte sind oft thematisch an die Monate angepasst und bieten so die Möglichkeit, das Siegerländer Platt auch im Alltag einzusetzen. Das Kalenderprojekt trägt dazu bei, dass die Sprache der Vorfahren nicht in Vergessenheit gerät. Schließlich ist das Platt nicht nur ein Überbleibsel der Vergangenheit, sondern ein lebendiger Teil der Siegerländer Identität.

Der Kalender ist in zwei Formaten erhältlich (DIN A3 und DIN A4) und eignet sich hervorragend als Geschenk oder als Dekoration für das eigene Zuhause. Für jeden, der sich mit seiner Heimat verbunden fühlt, ist er ein tolles „Gesenk“ – und auch ein nettes Mitbringsel für Freunde und Familie aus dem Siegerland.

Den Kalender gibt es online unter www.Siegerlaender.de oder an den folgenden Verkaufsstellen vor Ort: