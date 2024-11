Realschule Am Oberen Schloss in Siegen feiert Lichterfest

(wS/raos) Siegen 24.11.2024 | Auch in diesem Jahr lädt die Realschule Am Oberen Schloss in Siegen am Dienstag, den 28. November, von 17 bis 19:30 Uhr herzlich zu ihrem beliebten Lichterfest ein. Das Fest findet im Rahmen des Tages der offenen Tür statt und richtet sich insbesondere an Grundschuleltern und alle Interessierten, die einen Einblick in das Schulleben gewinnen möchten. Die Schulleitung steht an diesem Abend für ausführliche Informationen und persönliche Gespräche zur Verfügung.

Festlich geschmückte Stände und ein Lichtermeer auf den Schulhöfen sorgen für eine zauberhafte Atmosphäre. Kulinarische Köstlichkeiten wie Crêpes, Popcorn, Würstchen und warme Getränke laden zum Verweilen und zu gemeinsamen Gesprächen ein. Für die jüngsten Gäste wird ein vielfältiges Programm geboten: Glitzertattoos, weihnachtliche Basteleien und spannende Bauaktivitäten lassen Kinderaugen leuchten. Musikalische Beiträge von Schülerinnen und Schülern runden das Programm ab und zeigen das beeindruckende Können der Schulgemeinschaft. Die Realschule Am Oberen Schloss freut sich darauf, Sie und Ihre Familie an diesem besonderen Abend begrüßen zu dürfen!