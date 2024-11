Schwerer Verkehrsunfall auf der Weidenauer Straße: Fahrradfahrer und Kind schwer verletzt

(wS/red) Siegen 25.11.2024 | ERSTMELDUNG | Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am frühen Montagabend auf der Weidenauer Straße, in Höhe der Einmündung zur Straße In der Herrenwiese. Ein Pkw kollidierte mit einem Fahrradfahrer, der mit einem Kind unterwegs war. Beide Beteiligten erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden.

Die Weidenauer Straße, die an der Unfallstelle in die Hagener Straße übergeht, musste während der Unfallaufnahme und der Versorgung der Verletzten zeitweise voll gesperrt werden. Die Sperrung führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, die auch in den späten Abendstunden weiterhin anhielten. Aktuell (19 Uhr) kommt es immer noch zu Beeinträchtigungen des Verkehrsflusses.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Weitere Informationen folgen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

