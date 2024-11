Strahlende Stimmung bei SVB-Lichterlauf – Anmeldungen noch bis 27. November möglich

(wS/an) Siegen 06.11.2024 | SVB-Lichterlauf am 29.11. an der sieg-arena

Vor genau 20 Jahren entstand aus der großen Siegener Laufszene heraus die Idee zu einer beleuchteten Laufstrecke. Drei Jahre später war es dann endlich soweit: Die sieg-arena in der Siegener Eintracht wurde eröffnet. Auf Initiative von :anlauf konnten mit Spenden aus dem AOK-Firmenlauf und Beteiligung von Sponsoren und der Stadt Siegen 46 Lampen installiert werden. Seitdem findet jährlich im Herbst auf der innerstädtischen 2,2km Runde der traditionelle Staffellauf statt.

:anlauf und der Verein Inklusive Begegnungen als Veranstalter sind zuversichtlich, dass auch am 29. November wieder 300 bis 400 Läuferinnen und Läufer als 5er-Staffel, in 2er-Teams oder als Einzeln an den Start gehen. Unterstützt wird der SVB-Lichterlauf von dem regionalen Laufportal laufen57 und dem Laufshop Absolute Run. Um 18 Uhr findet der gemeinsame Start statt. Erwartet werden Vereinsmannschaften, Laufgruppen, Familien-, Firmen- und Schulteams. Angeboten werden beim Krombacher TeamCup Fünfer- und Zweistaffeln, beim :anlauf-KidsCup können Kinder- und Jugendteams kostenlos starten. Das Besondere an diesem Event an einem dunklen Freitagabend ist, dass die Startgelder seit Jahren komplett an die Aktion „schnee- und eisfreie sieg-arena“ gehen. Überschüsse bleiben beim Verein Inklusive Begegnungen, der seit sieben Jahren mit Unterstützung von :anlauf den Lichterlauf organisiert und in der Schlachthausstraße ein Büro mit Ladenlokal angemietet hat. Dort werden u.a. gut erhaltene Laufkleidung und Laufschuhe kostenlos an Menschen mit Bedarf ausgegeben und der inklusive Lauftreff trifft sich jede Woche freitags um 17.30 Uhr an der sieg-arena.

Die Siegener Versorgungsbetriebe GmbH ist auch in diesem Jahr zudem nicht nur als Hauptsponsor und Namensgeber mit von der Partie. Neben der Förderung der Aktivitäten für die sieg-arena liegt dem regionalen Versorger auch die heimische Vereinswelt am Herzen. Daher erhalten Vereinsläufer wieder bei der Abholung ihrer Startunterlagen einen 50-Euro-Gutschein in Form von sogenannten „Sieg-Talern“ für die SVB-Sponsoringplattform www.siegerland-vereint.de. Neue Projekte mit Förderbedarf von bis zu 1.000 Euro können ab Januar auf Siegerland-vereint eingereicht werden – so können die vereinsaktiven Läuferinnen und Läufer doppelt in eigener Sache an den Start gehen.

Anmeldungen für den SVB-Lichterlauf am 29. November sind bis zum 27.11. über www.svb-lichterlauf.de und am Veranstaltungstag bis 17 Uhr am :anlauf-Büro Bahnhof Eintracht möglich.

Beim SVB-Lichterlauf gehen Staffeln und Einzelstarter gemeinsam auf die Strecke und unterstützen eine schnee- und eisfreie sieg-arena.