Vater mit Kleinkind auf Fahrrad angefahren – beide wurden schwer verletzt – UPDATE

(wS/ots) Siegen 26.11.2024 | Gestern Abend (25. November) ist es in Weidenau zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Vater mit seinem 2-jährigen Kind war von einem Auto angefahren worden. Die beiden Radfahrenden sind hierbei schwer verletzt worden.

Gegen 17:00 Uhr war der 27-jährige Vater mit seinem Pedelec auf der Weidenauer Straße in Richtung Geisweid unterwegs. Mit auf dem Fahrrad saß in einem Kindersitz das 2-jährige Kind des jungen Mannes. Da der 27-Jährige nach links in die Straße „In der Herrenwiese“ abbiegen wollte, benutzte er den linken Fahrstreifen.

Ein 58-Jähriger Mann, der mit seinem Toyota Hilux (Pick-up) unterwegs war, befand sich hinter dem Duo ebenfalls auf dem linken Fahrstreifen der Weidenauer Straße. Kurz vor dem Abbiegevorgang des Radfahrers erfasste der Pick-up das Pedelec von hinten.

Der 27-Jährige und sein Kind wurden regelrecht vom Fahrrad geschleudert. Beide waren infolge der Kollision schwer verletzt und mussten mit Rettungswagen in unterschiedliche Kliniken gebracht werden. Die Polizeibeamten stellten die beteiligten Fahrzeuge zur Beweissicherung sicher.

Nach ersten Erkenntnissen prallte der Pkw nahezu ungebremst auf das Pedelec. Zur Unfallzeit regnete es und es war bereits dunkel, so das eingeschränkte Sichtverhältnisse herrschten. Inwieweit diese mit ursächlich für den Unfall und das Pedelec ausreichend beleuchtet war, ist nun ebenso wie die Ermittlung der gefahrenen Geschwindigkeit des Pkw zum Unfallzeitpunkt Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Diese werden durch das Verkehrskommissariat durchgeführt. Zur genaueren Inaugenscheinnahme und Auswertung der sichergestellten Unfallfahrzeuge wurde am heutigen Tag ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Gummersbach angefordert.

Die Ermittler bitten Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0 zu melden.

Siehe wirSiegen-Erstmeldung

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!