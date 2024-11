Veranstaltung zum Welttag der seelischen Gesundheit

(wS/be) Siegen 16.11.2024 | Anlässlich des Welttags der seelischen Gesundheit haben sich Schülerinnen und Schüler der Fachoberschule für Soziales und Gesundheit am Berufskolleg AHS mit dem Thema ,,Vorstellung der Beratungsstellen“ beschäftigt.

In langjähriger Tradition organisiert die Schule jährlich Veranstaltungen zum Welttag der seelischen Gesundheit. Einen Beitrag zur gesundheitlichen Aufklärung, Beratung und Information zu leisten ist der Schulgemeinschaft der AHS sehr wichtig.

Jedes Jahr werden unterschiedliche Schwerpunkte zum Themenfeld seelische Gesundheit ausgewählt. In diesem Jahr standen Beratungsstellen im Vordergrund.

Die Koordinatorin und Fachlehrerin Serpil Sahin, die diese Veranstaltung vorbereitet und moderiert hat, konnte die Referenten der Beratungsstellen Mädchen in Not,

Frauen helfen Frauen, Friedenshort und Suchtberatung gewinnen.

Alle Beratungsangebote wurden zunächst vorgestellt und im zweiten Schritt durch Fragen der Schülerinnen und Schüler aus deren Perspektive ausgeleuchtet. Dabei wurden auch zahlreiche anschauliche Beispiele erörtert.

Ein Ziel solcher Tagungen ist es, Schülerinnen und Schüler dafür zu sensibilisieren, wie gut es für Hilfesuchende sein kann, wenn Hilfe in Anspruch genommen wird und welche Möglichkeiten es in unserer Region geben kann, falls Problemlagen entstehen.

Damit dienen diese Tage gleichermaßen zur Informationsaufnahme und auch zur Steigerung der sozialen Kompetenz der jungen Menschen sowie der erhöhten Achtsamkeit für sich selbst und für ihre Mitmenschen.

Für den gelungenen Tag zur seelischen Gesundheit dankt das gesamte Team der AHS allen Beteiligten. Großer Dank gilt den Schülerinnen und Schülern für das Einlassen auf dieses sehr tief gehende Angebot – danke für die vielen Beiträge. Herzlichen Dank an alle Partner für die wertvolle Unterstützung.

Fotos: Berufskolleg

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!