Verkehrsunfall auf der Weidenauer Straße: PKW-Fahrerin kollidiert mit Linienbus

(wS/red) Siegen 02.11.2024 | Eine 26-jährige Audi-Fahrerin und ein 62-jähriger Busfahrer befuhren die Weidenauer Straße von Geisweid kommend in Richtung Weidenau. Der Busfahrer war auf der Busspur unterwegs, während sich die Audifahrerin auf der danebenliegenden Spur befand. Sie beabsichtigte, nach rechts in die Bismarckstraße abzubiegen, verpasste jedoch den richtigen Zeitpunkt, um sich rechtzeitig auf die Abbiegespur einzuordnen. Stattdessen versuchte sie, noch vor dem Bus nach rechts zu ziehen, was schließlich zur Kollision mit dem Linienbus führte.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt; die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 30.000 Euro. Der Busfahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und konnte seine Fahrt nicht fortsetzen. Auch aus dem Audi wurde eine Person laut ersten Infos der Polizei leicht verletzt. Glücklicherweise blieben die Fahrgäste im Linienbus unverletzt.

Der Unfall wurde der Polizei um 18:43 Uhr gemeldet. Neben der Polizei war auch der Rettungsdienst vor Ort, um sich um die Beteiligten zu kümmern. Ob der Unfall auch ohne die sogenannte „Umweltspur“ passiert wäre, bleibt unklar.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

