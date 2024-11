Verkehrsunfall in Hilchenbach-Müsen: PKW überschlägt sich und landet im Gewässer

(wS/red) Hilchenbach 18.11.2024 | Am Montagabend ereignete sich in Hilchenbach-Müsen ein Verkehrsunfall, der den Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei erforderte. Gegen kurz nach 20 Uhr verlor eine 77-jährige Fahrerin eines ŠKODA Fabia auf der Glück-Auf-Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Strommast und überschlug sich. Letztlich kam das Fahrzeug neben der Straße in einem kleinen Bach auf dem Dach zum Stillstand.

Die Fahrerin musste von Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Ihre 81-jährige Beifahrerin konnte das Unfallfahrzeug mit Unterstützung von Ersthelfern selbstständig verlassen. Beide Frauen wurden vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise wurden die Seniorinnen nach ersten Informationen nicht schwer verletzt.

Neben den Rettungskräften der Feuerwehr aus Müsen, Hilchenbach und Dahlbruch waren zwei Rettungswagen-Teams, ein Notarzt und ein organisatorischer Leiter Rettungsdienst vor Ort. Die Polizei übernahm die Unfallaufnahme. Anwohner leisteten vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte schnell Erste Hilfe und unterstützten die Betroffenen.

Um mögliche Betriebsmittel aus dem Bach aufzufangen, richtete die Feuerwehr eine Ölsperre ein. Der beschädigte Strommast wurde gesichert, und der zuständige Stromversorger wurde zur Unfallstelle gerufen.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb die Glück-Auf-Straße komplett gesperrt. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung des total beschädigten Fahrzeugs.

Fotos: Lars Schneider / wirSiegen.de

