Weihnachtsbaumverkauf 2024 – Mit jedem Kauf Gutes tun!

(wS/red) Siegen 22.11.2024 | Schon wieder neigt sich das Jahr dem Ende zu, und der Weihnachtsbaumverkauf steht in den Startlöchern. Am 07. Dezember 2024 beginnt der 29. Weihnachtsbaumverkauf für den guten Zweck – organisiert vom engagierten Team des Gärtnermeisters Moritz Bender.

Nach einem ereignisreichen Jahr ist es in der Vorweihnachtszeit wieder an der Zeit, innezuhalten und an die Menschen zu denken, denen es deutlich schlechter geht als uns. Genau hier möchten wir wieder ansetzen und helfen. In diesem Jahr unterstützen wir gleich drei wichtige Projekte aus unserer Region:

Beratungsstelle für Mädchen in Not VAKS e.V.

Die Aktion Lichtblicke von Radio Siegen

Die DRK Kinderklinik in Siegen

Das Team um Gärtnermeister Moritz Bender steht an acht Verkaufstagen von 09:00 bis 18:00 Uhr bei Wind und Wetter bereit, um Ihnen wunderschöne Tannenbäume der Sorten Nordmanntanne und Blaufichte anzubieten – natürlich für den guten Zweck.

Der Verkauf findet auf dem Gelände der Firma Baustoff Göbel GmbH (Breite Straße 29, 57076 Siegen – Weidenau) statt, die die Aktion großzügig mit der kostenlosen Nutzung der Verkaufsfläche unterstützt. Die genauen Verkaufstage sind dem Bild zu entnehmen.

„Wir freuen uns jetzt schon auf die bevorstehenden Verkaufstage und sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam eine tolle Spendensumme erzielen werden, die den unterstützten Projekten zugutekommt. Helfen Sie mit und verschönern Sie nicht nur Ihr Zuhause mit einem festlichen Weihnachtsbaum, sondern auch das Leben von Menschen in Not – mit Ihrer Spende für den guten Zweck!“



