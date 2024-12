Alla Strauta und Sergej Pisarenko: Meister der stillen Poesie – Ausstellung in Freudenberg im 4FACHWERK fasziniert

(wS/red) Freudenberg 29.12.2024 | Kunstgenuss in Freudenberg: Die „Traumwelten in poetischer Bildsprache“ von Alla Strauta und Sergej Pisarenko im 4Fachwerk Museum

Das 4FACHWERK Museum in Freudenberg ist aktuell der perfekte Ort für Kunstliebhaber und Neugierige. In einer einzigartigen Ausstellung präsentieren die international renommierten Künstler Alla Strauta und Sergej Pisarenko eine Auswahl ihrer eindrucksvollsten Werke, die den Betrachter auf eine Reise in „Traumwelten in poetischer Bildsprache“ entführen.

Alla Strauta: Geschichten in Farben und Formen

Alla Strauta, deren Werke in Privatsammlungen in verschiedensten Ländern weltweit vertreten sind, entführt den Betrachter in eine Welt, die von der Umgebung inspiriert ist. „In meinen Arbeiten zeichne ich Geschichten, die von der Umgebung inspiriert sind“, erklärt die Künstlerin. Ihre Werke entstehen in verschiedenen Techniken wie der Autorenmalerei auf Seide und Acryl. Diese Vielfalt in den Medien ermöglicht es ihr, auf einzigartige Weise die emotionalen Nuancen der Welt um sie herum einzufangen.

Die Arbeiten von Strauta strahlen eine besondere Sensibilität aus und wirken fast wie poetische Momentaufnahmen. Ihre Bilder entführen in eine geheimnisvolle, oft träumerische Welt, in der Realität und Fantasie in einer harmonischen Symbiose miteinander verschmelzen. Die Farben sind oft subtil und zurückhaltend, und doch entfachen sie eine Stimmung, die tief im Inneren des Betrachters nachhallt. Ihre Kunst fordert zum Nachdenken auf und lädt zu einer introspektiven Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen und Eindrücken ein.

Sergej Pisarenko: Emotionen in allen Facetten

An der Seite von Alla Strauta steht Sergej Pisarenko, ein Künstler aus Weißrussland, dessen Werke eine ebenso tiefe emotionale Kraft besitzen. Pisarenko ist ein Meister des „feinen Pinselstrichs“ und beherrscht eine Vielzahl von Techniken, von Acryl über digitale Malerei bis hin zu klassischen Ölmalereien. Inspiriert von seiner Umgebung und dem alltäglichen Leben, gelingt es ihm, Geschichten zu erzählen, die den Betrachter in ihre Welt entführen.

„Meine Arbeiten entstehen in verschiedenen Techniken, und es ist oft die Technik selbst, die das Thema bestimmt“, erklärt Pisarenko. In seinen Gemälden verschmelzen Realität und Fantasie auf faszinierende Weise. Mit jedem Pinselstrich erweckt er eine Atmosphäre von stiller Poesie, die die Grenzen zwischen Wunsch und Wirklichkeit verschwimmen lässt. Die subtilen Emotionen, die seine Werke ausstrahlen, entführen den Betrachter in eine andere Welt – eine Welt, in der sich die Geschichten und Eindrücke des Lebens manifestieren.

Ein international gefragtes Künstlerpaar

Alla Strauta und Sergej Pisarenko sind international anerkannt, ihre Werke sind in Sammlungen und Ausstellungen in Europa sowie den Vereinigten Staaten vertreten. Das Künstlerpaar teilt eine traditionelle osteuropäisch-akademische Ausbildung.

Das 4FACHWERK Museum: Kunst hautnah erleben

Das 4FACHWERK Museum in Freudenberg bietet den perfekten Rahmen, um die Kunst von Strauta und Pisarenko in ihrer vollen Schönheit zu erleben. Hier können die Besucher die Werke der beiden Künstler auf Augenhöhe betrachten und sich in ihre „Traumwelten“ vertiefen. Auch für Neugierige, die sich bislang noch nicht intensiv mit Kunst beschäftigt haben, bietet die Ausstellung eine ausgezeichnete Gelegenheit, auf hohem Niveau in die Welt der Kunst einzutauchen. Die Werke sind nicht nur visuell beeindruckend, sondern eröffnen auch Raum für tiefgehende Gedanken und anregende Gespräche. Die Nähe zur Kunst macht es für Besucher jeden Alters spannend, sich mit der Meisterschaft dieser Arbeiten auseinanderzusetzen und neue Perspektiven zu entdecken.

Die Ausstellung im 4FACHWERK Museum läuft noch bis zum 12. Januar 2025. Die Öffnungszeiten sind mittwochs, samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet nur 3 €, was die Ausstellung zu einem besonders lohnenswerten Erlebnis macht.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

