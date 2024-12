Auffahrunfall auf HTS – Polizei sucht Kombi oder Kleinwagen

(wS/ots) Siegen 05.12.2024 | Am Mittwochmorgen (04.12.2024) ist es gegen 10:05 Uhr auf der HTS zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem zwei Frauen leicht verletzt wurden.

Ersten Erkenntnissen nach fuhren eine 22-jährige VW-Fahrerin, eine 23-jährige Audi-Fahrerin und ein Kleinwagen oder Kombi auf der HTS von Siegen in Richtung Kreuztal. Im Bereich der Anschlussstelle Sieghütte wollte ein weiteres Fahrzeug auf die HTS auffahren. Um dies zu ermöglichen, bremste der Kleinwagen oder Kombi bis zum Stillstand ab. Um eine Kollision mit diesem zu vermeiden, musste auch die VW-Fahrerin bis zum Stillstand abbremsen. Die hinter ihr fahrende Audi-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr dem VW auf. Der Kombi oder Kleinwagen setzte seine Fahrt in Richtung Kreuztal ungehindert fort. Beide Frauen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte die 23-Jährige ins Krankenhaus. Die stark beschädigten Fahrzeuge – ersten Schätzungen nach beläuft sich der Sachschaden auf ca. 20 000 Euro- waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die HTS zeitweise in Richtung Kreuztal voll gesperrt.

Das Siegener Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen u.a. wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht bereits aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen und den flüchtigen Fahrer oder die flüchtige Fahrerin des Kombi oder Kleinwagens, sich bei der Polizei unter der 0271/7099-0 zu melden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de