Bad Laaspher Lichterabend – Wandeln im Lichtermeer

(wS/bl) Bad Laasphe 05.12.2024 | Am Donnerstagabend, dem 12.12.2024 erstrahlt die Lahnstadt in einem ganz besonderen Licht. Viele Gebäude werden mit bunten Lichtern angestrahlt, was eine ganz besondere Atmosphäre zaubert.

Zusätzlich beleuchten teilnehmende Händler ihre Geschäfte mit nachhaltig angeschafften Solarlampen und die ein oder andere Feuerstelle sorgt für Behaglichkeit.

Der Bad Laaspher Lichterabend ist schon längst zu einem Geheimtipp geworden, so gilt er mittlerweile als kleiner gemütlicher Weihnachtsmarktabend in der bunt beleuchteten Innenstadt von Bad Laasphe.

Veranstalter ist die Händlergemeinschaft Pro Bad Laasphe e.V.. Sie lädt alle Bürger und Gäste der Stadt und der benachbarten Kommunen ein, in diesem außergewöhnlich scheinenden Ambiente von Bad Laasphe Weihnachtsgeschenke zu kaufen, sich selbst das ein oder andere Geschenk zu gönnen, Freunde zu treffen und den besonderen Glanz der Vorweihnachtszeit auf sich wirken zu lassen.

Neben ihrem umfangreichen Sortiment, halten die teilnehmenden Geschäfte viele Aktionen und Überraschungen bereit, wenn am Donnerstag, den 12.12.2024 zum Einkaufen und Stöbern im Lichtermeer bis 20 Uhr geöffnet ist.

Die Läden, die an dem besonderen Einkaufsabend mit einer kleinen Aktion teilnehmen, er- kennen Sie beim Schlendern an ihrer stimmungsvollen Beleuchtung. Lichterzauber und An-gebote der Teilnehmer ziehen sich von der Bahnhofstraße über die Lahnstraße durch die Altstadt über den Brunnen bis hinauf zum Ende der Königstrasse.

In der Lahnstraße wird es bei Wohnzeug Achatzi wetterfeste Leuchtsterne in orange zu Schnäppchenpreisen geben. In der Bahnhofstraße haben die Buchhandlung Blöcher, die Stadt-Apotheke, das Fitnessstudio Active, das Nähkästchen und die Stadtparfümerie Acker geöffnet. In der Stadtparfümerie wird eine Überraschungsbox verlost. Nebenan beim Nähkästchen wartet ein süßes kleines Geschenk bei einem Snack und einem Getränk. Beim Fitnessstudio gibt es die „Weihnachtliche Geschenkbox“, die vier Wochen Fitness und Wellness sowie eine Fitnessquietsche-Ente enthält zum absoluten Schnäppchenpreis. Noch dazu wird der komplette Verkaufserlös an den Herzenswunsch-Krankenwagen des Malteser Hilfsdienstes Bad Laasphe gespendet.

In der Königstraße freuen sich die ansässigen Geschäfte auf Ihren Besuch. Bei Technik Team Hubich gibt es eine Schokoüberraschung beim Einkauf und Mobilfunkangebote, außerdem kann der allseits beliebte Apfelpunsch mit oder ohne Umdrehung probiert werden. Das Schuhhaus Wehrmann sowie Uhren Baumann und Staehler 1888 haben für die Besucher geöffnet. Bei Kö13 ist Fancy Frames zu Besuch und man kann sich in Ruhe über Brillen informieren, zusätzlich gibt es noch was Leckeres zum Genießen. Für das leibliche Wohl ist natürlich auch wieder bestens gesorgt. Am Stand der Rotarier beim Altstadtbrunnen gibt es neben rotem und weißem Glühwein auch das legendäre und leckere Schweizer Raclette sowie Cupcakes und Punsch. Vor dem Schuhhaus Wehrmann

bietet die Freie Evangelische Gemeinde Feuerzangenbowle und Crepes an, das städtische Gymnasium bereitet etwas Leckeres vor Technik Team Hubich vor und der Tennisclub Rot-Weiß Laasphe e.V. rundet das Angebot mit Langos süß und herzhaft sowie warmem Apfelwein vor Staehler 1888 ab.

Lichterglanz, tolle Angebote und kleine Leckereien entlang der Geschäftsstraßen lassen den Bad Laaspher Lichterabend wieder einmal zu einem ganz besonderen Einkaufserlebnis werden. Die Läden haben bis 20 Uhr geöffnet, an den Ständen mit Essen und Getränken kann man den Abend bis 21 Uhr gemütlich ausklingen lassen.



Foto: Lichterabend in Königstrasse