Einweihung der neuen Sportgeräte im Aktivpark auf dem Rassberg in Neunkirchen

(wS/vtv) Neunkirchen 12.12.2024 | Dank der großzügigen Unterstützung der Martha Schneider Stiftung und der Hans Schäfer Stiftung konnte der VTV Freier Grund in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Neunkirchen drei Outdoorfitnessgeräte im Aktivpark auf dem Rassberg installieren. Zusätzlich flossen Mittel aus der Kleinprojektförderung über die LEADER-Region 3-Länder-Eck in eine Calisthenicsanlage. Diese Neuerungen markieren einen bedeutenden Fortschritt zur weiteren Komplettierung des Aktivparks.

Bürgermeister Marco Schwunk und VTV Vorstandssprecher Bastian Moritz dankten den Beteiligten für die Unterstützung. Sie betonten die Bedeutung dieser Anlage, die Menschen verschiedensten Alters und Fitnessniveaus in Bewegung bringt und somit zur Förderung der Gesundheit und Gemeinschaft beiträgt.

Die neuen Fitnessgeräte bieten nicht nur vielfältige Trainingsmöglichkeiten, sondern ermöglichen es den Nutzern auch, durch Muskelkraft ihre Smartphones aufzuladen. Dies unterstreicht das innovative Konzept des Parks.

Die Erweiterung des Aktivparks ist ein weiterer Schritt in der Entwicklung dieser wichtigen Freizeiteinrichtung. In einem zukünftigen Bauabschnitt soll der Park unter anderem um eine Dirt-Bike-Strecke ergänzt werden, um noch mehr Sportbegeisterte anzuziehen und ein breites Spektrum an Aktivitäten zu bieten.

v.l. Bastian Moritz (VTV Freier Grund), Jutta Capito (Martha-Schneider-Stiftung), Marco Schwunk (Bürgermeister), Christian Roth (Martha-Schneider-Stiftung), Stefanie Schmidt und Günter Richter (beide Regionalverein LEADER-Region 3-Länder-Eck)

