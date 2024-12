Erfolgreiches Weihnachts-Benefizkonzert der Gospel Community Siegen e. V. in Neunkirchen

(wS/hk) Neunkirchen 16.12.2024 | Am Samstagabend fand in der fast bis auf den letzten Platz gefüllten Evangelischen Kirche Neunkirchen das Weihnachts-Benefizkonzert der 40-köpfigen Gospel Community Siegen e. V. statt. Unter der Leitung von Roland Nöh begeisterte der Chor gemeinsam mit einer Live-Band (Bass: Andrejan Becker, Keys: Steve Hild, Drums: Moritz Mann und Git: Sascha Meyer) das Publikum mit einem abwechslungsreichen Programm.

Die Darbietung verband moderne und emotionale Gospelklänge von Künstlern wie Edwin Hawkins, Israel Houghton oder Kurt Carr mit besinnlichen Weihnachtsliedern und schuf so eine besondere vorweihnachtliche Atmosphäre. Mit authentischer Hingabe und musikalischer Leidenschaft zogen die Sängerinnen und Sänger sowie die Musiker die Zuhörerinnen und Zuhörer in ihren Bann.

Besonders bemerkenswert war nicht nur die musikalische Qualität des Abends, sondern auch der soziale Zweck, der im Mittelpunkt des Konzerts stand. Der Erlös der Veranstaltung kommt der Stiftung Triebwerk, einer Stiftung für die Evangelische Jugendarbeit in Neunkirchen, zugute.

Die Gospel Community Siegen e. V. setzte damit ein starkes Zeichen für Gemeinschaft und Unterstützung in der Region. Dank der großzügigen Sponsoren und dem Engagement aller Beteiligten konnte ein wertvoller Beitrag zur Förderung der Jugendarbeit geleistet werden.

Der besondere Abend endete mit begeistertem Applaus und einem Dank an alle Mitwirkenden sowie an die zahlreichen Unterstützer des Benefizkonzerts.

Fotos: Gospel Community Siegen e. V.

