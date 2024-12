Erndtebrück: Feuerwehr rückt wegen Rauchentwicklung aus – Ursache schnell gefunden

(wS/red) Erndtebrück 01.12.2024 | Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am späten Samstagabend im Schlesier Weg in Erndtebrück. Glücklicherweise endete der zunächst dramatisch gemeldete Einsatz mehr als glimpflich.

„Rauchentwicklung im Gebäude“ stand in den Funkmeldeempfängern der Einsatzkräfte aus Erndtebrück, Schameder und Womelsdorf. Ein Seniorenehepaar hatte den Rauch selbst bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Beide Senioren wurden in den Rettungswagen der DRK Wache Womelsdorf verbracht und dort, auch vom Notarzt aus Bad Berleburg, untersucht.

Währenddessen ging ein Angriffstrupp unter schwerem Atemschutz in das Wohnhaus vor und konnte in der Wohnung der Senioren recht schnell Entwarnung geben: Einer der beiden hatte Zigaretten geraucht und diese in einer Cappucinodose entsorgt, ohne jedoch Wasser darauf zu gießen. Nach einiger Zeit entwickelte sich aus den Zigarettenstummeln erheblicher Rauch, der das ältere Ehepaar dazu veranlasste, die Feuerwehr zu rufen. Nachdem die Dose ins Freie gebracht und die Fenster geöffnet worden waren, war der Einsatz für die Feuerwehr schnell beendet. Die beiden Senioren konnten nach der Untersuchung in ihr Wohnhaus zurückgebracht werden.

Die Feuerwehrleute und Rettungskräfte des DRK stützten die beiden, und brachten sie sicher zurück in ihr Haus, bevor der Einsatz schließlich für alle Beteiligten um kurz nach Mitternacht glimpflich beendet werden konnte. Ein Sachschaden entstand nicht.

