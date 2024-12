Für einen verbesserten Verkehrsfluss: Ampeln in Siegen und Weidenau werden umgerüstet

(wS/si) Siegen 05.12.2024 | In Weidenau und Siegen erhalten die Ampeln derzeit ein zusätzliches technisches Update. Nach Angaben der städtischen Straßen- und Verkehrsabteilung haben diese Anpassungen den Vorteil, mehr Einfluss- und Steuerungsmöglichkeiten auf den innerstädtischen Verkehrsfluss im Bereich der Ampeln zu haben. Ergänzend wird der städtische Verkehrsrechner umgerüstet und die Ampeln in diesen eingebunden.

Die Arbeiten in Weidenau werden diese Woche abgeschlossen und damit die Koordinierung der Ampeln umgehend wieder aufeinander eingestellt sein. Das bedeutet, dass verschiedene Ampeln bestmöglich so hintereinandergeschaltet sind, dass Verkehrsströme nacheinander abfließen können. Für die Dauer der Arbeiten musste die Koordinierung unterbrochen werden. In Siegen beginnen die Arbeiten diese Woche und werden voraussichtlich vor Weihnachten abgeschlossen.

Beide Maßnahmen sind Teil eines Förderprogrammes und müssen bis Jahresende fertiggestellt werden, um Fördermittel von fast 600.000 Euro erhalten zu können. Geplant waren die Umrüstungen der Ampel-Technik schon im Herbst letzten Jahres, mussten aber wegen des Cyberangriffs verschoben werden. In Folge des Cyberangriffs musste auch der städtische Verkehrsrechner überprüft und generalüberholt werden.