Gemeinsame Weihnachtsfreuden – FeBa Fensterbau GmbH unterstützt großzügig die Aktion Herzklopfen

(wS/al) Burbach 13.12.2024 | Es war Glanz im Foyer der FeBa Fensterbau GmbH in Burbach, als sich dort Kirsten Fuhr und

Astrid Brockelt der Alternative Lebensräume GmbH einfanden, um den symbolischen Scheck für die

Aktion Herzklopfen durch FeBa Geschäftsführer Simon Menk und Marketingleiterin Julia Lingemann.

Im 18. Jahr der regionalen Weihnachtswunsch-Aktion von AliBaba, die über Herzklopfen den Kindern

einen kleinen Wunsch erfüllt, waren die Fensterbauer aus Burbach zum 5. Mal als Spender dabei!

„Trotz der stagnierenden Gesamtwirtschaftslage“, so Julia Lingemann, „ist gerade jetzt die

Gemeinschaft wichtig, sich gegenseitig zu unterstützen, Verständnis für die Lebenslagen der Familien

zu haben, und in der Region miteinander verbunden zu sein.“ Diese Gemeinschaft feiert FeBa mit

einer Weihnachtsfeier im Wareneingang, zu der alle Mitarbeitenden eingeladen sind und wo auch

schon ein Baum mit kleinen „Little-Else“-Dekoartikeln aus der AliBaba-Werkstatt geschmückt ist. In

den Baum werden noch Wunschengel gehängt. Darauf stehen exemplarisch einige der

Kinderwünsche.

Astrid Brockelt: „In diesem Jahr haben wir viele kreative Spielewünsche erhalten, Dinge, mit denen

die Kinder gestalten können, wie Knete zum Beispiel. Überrascht hat uns, dass neben den alten

Klassikern wie Puppen, Bausteine, Autos, auch wieder elektrische Zahnbürsten gewünscht wurden.

Besonders bewegend war der Wunschzettel eines Mädchens, auf dem stand: ‚Der Schokoladenmann

mit der Glocke‘.“ Viele Wünsche machen deutlich, dass gar nicht viel nötig ist, um einem Kind eine

Freude zu bereiten. Kirsten Fuhr erläuterte, wie es nun weitergeht: „Die Geschenke werden für die

Kinder und Familien in den AliBaba-Ladenlokalen bereitgehalten. Die Familien werden zuvor

informiert, wann und wo sie das Geschenk abholen können. In den Ortschaften um die städtischen

Bereiche werden wir die Geschenke ausfahren.“ Die Aktion Herzklopfen hat in der Region Eingang in

die Herzen gefunden, von Burbach bis Bad Berleburg.

.

.

