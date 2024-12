Großartige Stimmung beim SVB Lichterlauf an der Sieg-Arena – Über 400 Läuferinnen und Läufer setzen sich für die sieg-arena ein

(wS/an) Siegen 03.12.2024 | Auch 20 Jahre nach den ersten Initiativen der Siegener Laufszene für eine beleuchtete Laufstrecke ist das Interesse an der Sieg-Arena ungebrochen. Das Motto „Laufen in eigener Sache“ lockte erneut viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum SVB-Lichterlauf, dessen Startgelder den Winterdienst für die beleuchtete Laufstrecke sichern

Nach dem stimmungsvollen warm-up der Espeter Geschwister Franzi und Maria aus Bad Laasphe gab um 18.15 Uhr der Geschäftsführer von den Siegener Versorgungsbetrieben, Thomas Mehrer, den Startschuss für die 24 Fünferstaffeln und 56 Zweierteam beim Krombacher Teamcup sowie den 18 Staffeln des :anlauf-KidsCup und der 66 Einzelstarter. Auch in diesem Jahr reichte das Teilnehmerfeld wieder von den fünfjährigen Mädchen und Jungs der ASC Weißbachtal-Grundschulstaffel, bis zum 85jährigen mehrfachen Seniorenweltmeister Werner Stöcker, der mit seinem Enkel Keanu genauso dabei war, wie Frederick Wehner, der vor einer Woche noch mit der SG Wenden Platz 3 in der Mannschaftswertung der Deutschen Crossmeisterschaften gewann. Zahlreiche Lauftreffs aus Vereinen (u.a. vom Eiserfelder TV, TuS Kaan Marienborn, Inklusive Begegnungen) und Jugendstaffeln von der LG Kindelsberg, dem TV Langenholdinghausen und dem TV Jahn Siegen sowie Schulteams vom Gymnasium Morgenröthe, der Gesamtschule Eiserfeld und der Johann-von Nassau-Schule Dillenburg waren hochmotiviert dabei. Den Sonderpokal für 49 gemeldete Läuferinnen und Läufer erhielt der seit Jahren beim Lichterlauf engagierte ASC Weißbachtal.

Die Schnellsten und die Ersten

Bereits im zweiten Jahr hintereinander lief Markus Mockenhaupt über 11km mit 38.13 min. einen Streckenrekord, schnellste Frau war in 45.17 min. Liv Behle von der SG Wenden. Um 20 Sekunden verpassten Marco Giese und Frederick Wehner mit 40.36 min über 6 Runden (je 3 x 2,2km) den Uralt-Streckenrekord aus dem Jahr 2011 ihrer SG Wenden-Vereinskollegen Florian Herr und Tobias Dreier. Espeter Power mit Franzi und Maria Espeter nahmen Pokale für die Frauen- und Familienwertung mit nach Bad Laasphe. In der Mixed Klasse kamen Emily Oerter und Jan Hillenberg von den Crown Town Runners aufs Treppchen, erste in der Familienwertung wurden Lars und Julia Marshall von der SG Wenden.

Schnellste Fünferstaffeln waren in 42.55 min. die „Sauerländer. Bis inne Mauken“ mit Thilo Rettler, Kathrin Brüseken, Daniel Fleischer, Matthias Rettler und Doiminic Mues vor dem TV Jahn Siegen und der Frauenstaffel des TuS Deuz mit Lena Kölsch, Hanna Hafer, Vanessa Oster, Iris Hähner und Natalie Kötting. Die Firmenwertung gewann das Team „Vergabe läuft“ vom Kreis Siegen-Wittgenstein.

Beim :anlauf-KidsCup, den 5er-Staffeln über 11 km, waren von den 18 Teams sechs Staffeln vom ASC Weißbachtal, je vier Staffeln von der LG Kindelsberg und vom TV Langenholdinghausen und einige Schulstaffeln dabei. Bei den Grundschulen war die LG Running Crew mit Anton Oberlin, Elmar Schneider Jonathan Baumhoff, Arthur Danny Schure und Liam Jancke die schnellsten, in den Klassen 5 bis 7 gewann das Mädchenteam des ASC Weißbachtal mit Nicola Kuhn, Mathilda Jung, Lilly Berg Leni Schneider und Filipa Klein mit 52.19 min., in den Klassen 8 bis 10 liefen Ben Berg, Julian Günther, Tim Kuckenberg und Theo Utsch 41.40 min. Das schnellste Fünfer-Team der Oberstufen kam vom Gymnasium auf der Morgenröthe mit Benjamin Krämer, Eric Breitenbach, Emil Dürholdt, Sven Karp und Eric Baumeister mit 46.34 min. vor dem Mädchenteam des ASC Weißbachtal mit Helena Groß, Louisa Münzner, Emma Schneider, Mathilda Schneider und Amelie Rübsamen in`s Ziel.

Mehr als nur ein Lauf

Der SVB-Lichterlauf bleibt ein besonderes Event: Die Startgelder in Höhe von rund 2.500 Euro fließen vollständig in die Aktion „Schnee- und eisfreie Sieg-Arena“. Überschüsse kommen dem Verein Inklusive Begegnungen zugute, der seit sechs Jahren mit Unterstützung von :anlauf die Organisation übernimmt. In ihrem Büro in der Schlachthausstraße wird neben Beratungsarbeit auch gut erhaltene Laufkleidung kostenlos an Bedürftige ausgegeben.

Eine vollständige Ergebnisliste und eine umfangreiche Fotogalerie finden Interessierte auf www.svb-lichterlauf.de.

Start zum SVB Lichterlauf 2024. Man achte auf Malte Scholz in der Mitte, der zusammen mit Jonathan Espeter als Team Lauch & Oberlauch und natürlich mit einer Stange Lauch als Staffelstab gelaufen ist.

Bürgermeister Mues sagt im Gespräch mit Organistor Martin Hoffmann von :anlauf die Unterstützung für die sieg-arena in den nächsten Jahren zu.

Große Siegerehrung zum Abschluss des SVB Lichterlaufs 2024.

Fotos: anlauf

