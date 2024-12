Helchebacher Chresdachsmärtche vom 13. bis 15. Dezember

(wS/hi) Hilchenbach 05.12.2024 | Ein weihnachtliches Dorf empfängt Besucherinnen und Besucher vom 13. bis 15. Dezember auf dem neugestalteten historischen Marktplatz in Hilchenbach.

Auf dem „Helchebacher Chresdachsmärtche“ laden in liebevoll dekorierten Fachwerkhütten und Verkaufsständen Artikel wie beleuchtete Sterne, Windlichter und Kerzen, Kunsthandwerkliches wie Holzarbeiten, Schmuck und Accessoires zum Bummeln und Kaufen ein. „Bei so viel Abwechslung findet sich bestimmt noch das eine oder andere Geschenk für die Lieben“, ist sich die städtische Organisatorin Kerstin Broh sicher.

Ergänzt wird das Angebot um Köstlichkeiten wie Senf, geräucherte Forellen und Käse. Für das leibliche Wohl wird natürlich an etlichen ganz verschiedenen Ständen bestens gesorgt. Die Hauptrolle auf dem Weihnachtsmarkt spielen die zahlreichen

Hilchenbacher Vereine, die selbstgemachten Apfelsaft, Christstollen, Nutella-Milch und Wildbratwurst verkaufen.

Die Touristikinformation bietet zusammen mit dem Gebrüder-Busch-Kreis einen Ticketvorverkauf für die laufende Saison sowie verschiedene Geschenkideen an, wie zum Beispiel Hoodies, Trinkflaschen, Brotdosen, Tassen, Brettchen und Schirme im

aktuellen Hilchenbach-Design. Zudem ist der neue Fotokalender 2025 erhältlich.

Ein Bühnenprogramm mit Livemusik an allen Abenden und der überdimensionale Adventskalender an den 24 Fenstern des Rathauses runden das Angebot ab.

Festliche Beleuchtung, Feuerschalen und Feuertonnen sowie Vorführungen von Kunstschmied Johannes Neus sorgen für weihnachtliche Stimmung.

Auch in der Wilhelmsburg ist am Wochenende etwas los. Im Trauzimmer wird der Bücherflohmarkt der Stadtbücherei aufgebaut. Am Freitag- und Samstagabend werden erstmals – als besonderes Highlight für Familien – Taschenlampenführungen durch das Stadtmuseum angeboten. Ausgestattet mit kleinen Laternen geht es mit Nachtwächter Johan oder den Gebrüdern Beume auf einen Erkundungsgang durch das nächtliche Museum. Im Halbstundentakt können jeweils zehn Personen an den kurzweiligen Führungen teilnehmen. Treffpunkt ist im Flur vor dem Eingang zum Museum.

Am Sonntagnachmittag wird das Bühnenprogramm von den Hilchenbacher Kindergärten eröffnet. Anschließend kommt der Weihnachtsmann in einer echten Pferdekutsche vorgefahren und hat für die Kinder eine kleine Leckerei dabei. Am

Samstag stattet er bereits dem Einkaufszentrum Gerberpark einen Besuch ab.

Denn weil die Wilhelmsburg aufgrund von Brandschutzauflagen momentan nicht für weitere Händler zur Verfügung steht, wird erstmals im Gerberpark ein weihnachtlicher Basar aufgebaut. So sind hier am Samstag von 14:00 bis 18:00 Uhr und am Sonntag von 13:00 bis 18:00 Uhr unter anderem Holzarbeiten, Gruß- und Weihnachtskarten, Selbstgestricktes und Gehäkeltes, Schmuck und Dekoration zu finden. Gastgeber sind die Ladengeschäfte des Gerberparks, die an dem

Wochenende öffnen werden: der Hilchenbacher Radladen, die Spielzeugkiste und Ernsting‘s Family. Zudem gibt es Glühwein, Waffeln und eine Indoor-Hüpfburg.

Viele Geschäfte rund um den Marktplatz öffnen am Sonntag von 13:00 bis 18:00 Uhr ihre Türen.

Öffentliche Toiletten befinden sich im Foyer des Rathauses und sind zu den Marktzeiten zugänglich.

Das Programm in der Übersicht

Freitag, 13. Dezember, 18:00 bis 22:00 Uhr

18:30 Uhr: Gumboots light (Pop, Rock, Folk) auf der Weihnachtsbühne

18:00 bis 21:00 Uhr: Familien-Taschenlampenführung durch das Stadtmuseum in der Wilhelmsburg mit den Gebrüdern Beume (maximal zehn Personen)

Samstag, 14. Dezember, 14:00 bis 22:00 Uhr

15:00 Uhr: Duo Spontan (Feelgood Songs) auf der Weihnachtsbühne

18:30 Uhr: Itzend (Akustik Oldies, Rock’n‘Pop) auf der Weihnachtsbühne

17:00 bis 20:00 Uhr: Familien-Taschenlampenführung durch das Stadtmuseum in der Wilhelmsburg mit Nachtwächter Johan (maximal zehn Personen)

Sonntag, 15. Dezember, 12:00 bis 18:00 Uhr

13:00 Uhr: Weihnachtslieder mit den Hilchenbacher Kindergärten auf der Weihnachtsbühne

14:00 Uhr: Der Weihnachtsmann fährt mit der Kutsche auf den Marktplatz

14:30 Uhr: Feuerwehrchor der freiwilligen Feuerwehr Hilchenbach auf der Weihnachtsbühne

15:30 Uhr: Musikschule Frevel mit kleinem Programm auf der Weihnachtsbühne

17:00 Uhr: Posaunenchor des CVJM Hilchenbach mit Adventsgruß von Pfarrer Christian Marcus Weber (evangelische Kirchengemeinde) und gemeinsamem Singen auf der Weihnachtsbühne