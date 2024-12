Mehrere Wohnungseinbrüche – ein Täter wurde auf frischer Tat festgenommen

(wS/ots) Kreuztal – Netphen – Hilchenbach | In den letzten Tagen kam es im Kreisgebiet zu mehreren Wohnungseinbrüchen. Dabei konnte ein Täter in Kreuztal vorläufig festgenommen werden.

Am 23. Dezember hörte ein Bewohner eines Einfamilienhauses in der Kreuztaler Straße „Auf der Schlenke“ nachts gegen kurz nach 02:00 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Keller. Er informierte umgehend die Polizei. Als kurz darauf die

Einsatzkräfte anrückten, konnten diese einen 40-jährigen Einbrecher im Badezimmer des Hauses nebst Einbruchwerkzeug antreffen. Die Ordnungshüter nahmen den Mann vorläufig fest. Weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben, dass mit jetzigem Kenntnisstand die Beteiligung eines weiteren Täters, der zuvor vom Tatort weggelaufen sein soll, nicht ausgeschlossen werden kann. Möglicherweise hat sich die zweite Person Richtung Lohstraße entfernt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 40-Jährige dem Haftrichter vorgeführt.

Im Tagesverlauf des Heiligabends (24. Dezember) ist es zu einem Einbruch in der Netphener Goerdelerstraße gekommen. In der Zeit zwischen 12:00 und 19:30 Uhr gelangten ein oder mehrere Täter über die Terrassentür gewaltsam in eine Einliegerwohnung. Dort durchwühlte man mehrere Schränke und Schubladen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nichts über etwaiges Diebesgut bekannt. In den späteren Abendstunden gegen ca. 20:00 Uhr bemerkten Anwohner in dem Erlenweg einen verdächtigen Mann, der sich zunächst auf einem Gartengrundstück versteckt haben soll. Als durch den Bewegungsmelder die Außenbeleuchtung angegangen war, sei der Mann in Richtung Hauptstraße geflüchtet.

Der Verdächtige kann nur grob beschrieben werden:

– Männlich

– Ca. 30 Jahre alt

– Dunkle / schwarze Steppjacke

Eine Nahbereichsfahndung verlief erfolglos. Ob die Person im Zusammenhang mit dem Einbruch steht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

In Hilchenbach-Allenbach ist es im Zeitraum zwischen dem 19. Dezember und dem zweiten Weihnachtstag (26. Dezember) zu einem Wohnungseinbruch im Bereich der Wittgensteiner Straße gekommen. Hier drangen ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam über ein Küchenfenster in ein Einfamilienhaus ein und durchwühlten ebenfalls zahlreiche Schränke. Nach ersten Erkenntnissen haben die Täter nichts entwendet.

In allen drei Fällen hat das Kriminalkommissariat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0 zu melden

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!