Neuer HulaHoop Fitness Kurs beim VTV Freier Grund

(wS/vtf) Neunkirchen 18.12.2024 | Der VTV Freier Grund freut sich, einen neuen und aufregenden Sportkurs anzukündigen: HulaHoop Fitness! Dieser innovative Kurs bietet dir eine ideale Möglichkeit, deine Fitness zu verbessern, Spaß zu haben und gleichzeitig neue Leute kennenzulernen.

Starte fit ins neue Jahr

Am 14. Januar 2025 geht es los: Jeden Dienstag um 19 Uhr treffen wir uns in der Turnhalle Ortsmitte Neunkirchen, um gemeinsam die Ringe kreisen zu lassen. Egal ob du bereits Erfahrung mit HulaHoop hast oder zum ersten Mal damit in Berührung kommst, unsere Kursleiterin Damaris Pilz wird dafür sorgen, dass du dich rundum wohlfühlst und dein Fitnesslevel steigerst.

Warum HulaHoop Fitness?

– Ganzkörpertraining: HulaHoop Fitness stärkt die Muskulatur, insbesondere die Bauch-, Rücken- und Hüftmuskulatur.

– Spaßfaktor: Die spielerische Komponente des HulaHoopens sorgt dafür, dass das Training wie im Flug vergeht und jede Menge Spaß macht.

– Kalorienverbrennung: HulaHoop Fitness ist eine effektive Methode, um Kalorien zu verbrennen und die Ausdauer zu verbessern.

– Gemeinschaft: Trete unserer freundlichen und unterstützenden Gruppe bei und erlebe die Motivation, die aus dem gemeinsamen Training entsteht.

Kursdetails:

– Startdatum: 14.Januar 2025

– Kursleiterin: Marsi Pilz

– Ort: Turnhalle Ortsmitte Neunkirchen

– Zeit: Dienstags, 19 Uhr

Anmeldung und Kontakt:

Um dich anzumelden, wende dich bitte direkt an Marsi Pilz. Sie steht dir für Fragen und weitere Informationen gerne telefonisch zur Verfügung 0151/41359209.

Wir freuen uns darauf, dich im Kurs begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit dir sportlich ins neue Jahr zu starten! Wenn Du bereits einen eigenen Reifen hast, bringe diesen gerne mit.

.

.

