Neuer Schiedsmann Bernd Mäckeler in Amt eingeführt

(wS/si) Siegen 10.12.2024 |Als neu gewählter Schiedsmann für den Schiedsamtsbezirk Siegen II wurde jetzt Bernd Mäckeler offiziell in sein Amt eingeführt. Bernd Mäckeler ist am 20. März 2024 vereidigt worden und als Schiedsmann für die Bereiche Alt-Siegen, Trupbach und Seelbach zuständig.

Bei einer Feierstunde im Siegener Rathaus würdigte Bürgermeister Steffen Mues diese besondere ehrenamtliche Tätigkeit: „Schiedsleute schlichten Streitigkeiten in ihrem Bezirk mit Geduld, Sachverstand und Sensibilität, sodass Auseinandersetzungen oftmals unbürokratisch gelöst werden und ein Gang vor Gericht verhindert werden kann. Als Anlaufstelle bei Streitigkeiten stehen Schiedsleute allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung.“

Steffen Mues wünschte Bernd Mäckeler viel Erfolg bei der vor ihm liegenden Amtszeit. Diesen Wünschen schlossen sich auch Ordnungsdezernent Arne Fries sowie Dr. Imke Schneider-Reimann, Leiterin der städtischen Rechtsabteilung, an. Ihre persönlichen Glückwünsche überbrachten auch Peter Krumm, Direktor des Amtsgerichts Siegen, und Jürgen Otto als Vorsitzender der Bezirksvereinigung Siegen des Bundes Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen (BDS). Schiedsleute wie Bernd Mäckeler unterstützen das Miteinander und helfen bei der Streitschlichtung. Sie helfen Streitparteien einen Streit beizulegen und stärken so das Gemeinschaftsleben.

Bernd Mäckeler engagiert sich seit 1994 ehrenamtlich in verschiedenen Bereichen, darunter als Schöffe am Landgericht Hagen oder bei verschiedenen Hilfsorganisationen. So hat er unter anderem die „Ahr-Sieg-Hilfe“ gegründet, die Betroffenen der Hochwasser-Katastrophe im Ahrtal Hilfe bot und noch bietet. Bernd Mäckeler ist außerdem als Stadtverordneter im Rat der Stadt Siegen aktiv.

Bürgermeister Steffen Mues und Peter Krumm (r., Amtsgericht Siegen) gratulierten dem neuen Schiedsmann Bernd Mäckeler zu seinem Ehrenamt. (Foto: Stadt Siegen)

