Offenes Singen zur Weihnachtszeit am Freitag, den 27. Dezember ab 18 Uhr in St. Joseph zugunsten „Hörst du mich“

(wS/hml) Siegen 20.12.2024 | Auch in diesem Jahr findet ein “Offenes Singen zur Weihnachtszeit” mit bekannten deutschen und englischen Weihnachtsliedern in St. Joseph, Weidenauer Straße statt. Mitwirkende sind wieder der Kammerchor Weidenau und die Gruppe Neues Geistliches Lied (NGL) unter Leitung von Helga Maria Lange, Jürgen Poggel an der Orgel und am Flügel und Dominik Engel mit der Violine. Es wird um eine Spende gebeten, die für das Beratungszentrum „Hörst du mich?“ des Caritasverbandes Siegen-Wittgenstein e.V. bestimmt ist.

„Hörst du mich“ wurde 2017 als Projekt entwickelt und ist mittlerweile zu einem Beratungszentrum mit 5 hauptamtlichen Mitarbeitenden herangewachsen. Es richtet sich an Kinder und Jugendliche lebensbedrohlich erkrankter Eltern im Kreis Siegen-Wittgenstein. Der Kammerchor Weidenau und die Gruppe NGL freuen sich über zahlreiche Besucher/innen, die die stimmungsvollen, weihnachtlichen Lieder mitsingen möchten und „Hörst Du mich“ durch ihre Spende unterstützen.

Fotos: Dekanat Siegen