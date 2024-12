„Rocking around the Xmas Tree“: Ein festliches Jubiläumskonzert der Ev. Kirchengemeinde Weidenau

(wS/aw) Siegen 16.12.2024 | Zum Abschluss des 150jährigen Jubiläums der Ev. Kirchengemeinde Weidenau hatten sich die drei Chöre KlangWerk, TonRebellion und ReachOut, die allesamt in deren Gemeindezentrum proben und dort unter dem Dirigat von Chorleiter Gerrit Schwan ihr Zuhause haben, ein besonderes Geschenk ausgedacht. In Form eines Gemeinschaftskonzerts brachten sie, mit besonderem Gespür für adventlich-weihnachtliches und winterlich angehauchtes Liedgut, einen imposanten und kurzweiligen Abend auf die stimmungsvoll illuminierte Altar-Bühne der Ev. Christuskirche.

Im bis auf den letzten Platz gefüllten Kirchenschiff präsentierte zunächst der Meisterchor KlangWerk als einer der drei von ihm geleiteten Chöre, getragene und stimmlich

herausfordernde, a-cappella gesungene Stücke, die einen großen vokalen Bogen von „White Christmas“ über „Joy to the World“ und einer Adventsmotette, bis hin zum lateinisch gesungenen Werk „Gloriosa Dicta Sunt“ spannten. Charmant überbrückte Gerrit Schwan mit Anekdoten und Informationen moderierend den Chor-Wechsel, bis der Chor TonRebellion, der sich in einem eigens dafür ins Leben gerufenen Song-Projekt und neu hinzugewonnenen Singenden der rockigen Weihnachtslieder-Literatur verschrieben hatte, mit „Rocking Around the Christmas Tree“ und „Jingle Bell Rock“, den Altarraum übernahm. Dabei wurde TonRebellion von einer Band aus professionellen Musikern begleitet, wie auch der Pop- und Gospelchor ReachOut, der als zahlenmäßig größter der drei Chöre für regelrechte Feier- und fast schon Party-Stimmung sorgte. Von poppigen über düster-melancholische bis hin zu Singer-Songwriter-Songs war mit „Time to Celebrate“, „Noel“, „Afterglow“, Amazing Grace“ in ungewohnt blues-rockiger und swingender Version und „Prayer for the City“ alles dabei, was das moderne Gospel- und Pop-Herz höherschlagen ließ.

Was wäre ein solches, rundum gelungenes Gemeinschaftskonzert ohne ein großes Finale aller drei Chöre auf einer Bühne? Dazu warteten alle zusammen mit einer überraschend vielseitigen Interpretation des traditionellen Weihnachtsliedes „Es ist ein Ros‘ entsprungen“ auf, zunächst klangmalend von KlangWerk aus der Empore, dann mit gesummter Untermalung durch ReachOut und solo gesungen von Gerrit Schwan und als letzte Strophe tutti gesungen. Und last but not least setzte die zweite Zugabe, zu stehenden Ovationen aus dem Publikum, mit dem amerikanischen Weihnachtsklassiker „O Holy Night“, von Band und vielen Kehlen aus dem Publikum unterstützt, den emotionalen und fulminanten Schlusspunkt dieses vokalen Geburtstags- und Weihnachtsgeschenks.

„KlangWerk, ReachOut und TonRebellion, die drei von Gerrit Schwan geleiteten Chöre des Gemeinschaftskonzerts präsentierten adventliche, weihnachtliche und winterliche Lieder verschiedenster Genres

