Siegener Lichterfahrt 2024 für den guten Zweck – strahlendes Spektakel mit Lichtern und vielen Attraktionen am Sonntag, 08.12.2024

(wS/red) Siegen 06.12.2024 | 4. Siegener Lichterfahrt 2024: Ein Lichtermeer der Freude für Groß und Klein

Am Sonntag, den 8. Dezember 2024, verwandelt sich Siegen erneut in ein strahlendes Winterwunderland. Die Siegener Lichterfahrt wird auch in diesem Jahr nicht nur mit einer spektakulären Parade aufwarten, sondern zusätzlich ein Programm bieten, das vor allem Kinderaugen zum Leuchten bringt.

Ab 13 Uhr treffen die beeindruckenden Fahrzeuge auf dem Gelände der DRK-Kinderklinik Siegen ein. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, die Fahrzeuge hautnah zu erleben und sich von der Vielfalt der Einsatzfahrzeuge beeindrucken zu lassen. Ab etwa 16.30 Uhr beginnt dann die Fahrt!

Eine Parade der besonderen Art

Mit dabei sind:

Feuerwehr- und Polizeifahrzeuge der US-Einsatzfahrzeuge

Rettungsorganisationen wie DRK, THW und DLRG

Private Einsatzfahrzeuge aus Deutschland

Gigantische US-Trucks, organisiert von Jörg Bormann aus Drolshagen

Besonders für Kinder sind diese Begegnungen ein Highlight. Neben den Fahrzeugen sorgen zahlreiche Figuren und Maskottchen für Begeisterung:

Der Weihnachtsmann und der Grinch

Die Weihnachtsprinzessinnen mit Olaf

Zwei Transformers und sogar ein Dinosaurier

Polizei- und Feuerwehrhund-Maskottchen

Unterhaltung und gute Zwecke im Fokus

Das Rahmenprogramm wird von regionalen und überregionalen Unterstützern ermöglicht. So sorgt der Circus Trumpf mit seinen Shows für Staunen, während Nina Vesper mit ihrem Team von Showskating.de akrobatische Einlagen präsentiert. Henner, das Maskottchen der Siegen Sentinels, ist ebenfalls vor Ort und begeistert Groß und Klein.

Während der Veranstaltung werden Spenden für die DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH und den Verein „Strahlemännchen“ gesammelt, der schwerkranken Kindern Herzenswünsche erfüllt. Alle Beteiligten verzichten auf jegliche Vergütung, sodass die Einnahmen zu 100 Prozent den wohltätigen Zwecken zugutekommen.

Ein Erlebnis für die ganze Familie – und das kostenlos

Die Veranstalter betonen, dass alle Attraktionen kostenlos sind. Es sei eine Herzensangelegenheit, den Menschen in der Region in der Vorweihnachtszeit ein unvergessliches Erlebnis zu bieten.

Praktische Hinweise

Parkmöglichkeiten sind auf dem Parkplatz des BiGS unterhalb der DRK-Kinderklinik ausgeschildert.

Die Parade der leuchtenden Fahrzeuge beginnt bei Einbruch der Dunkelheit und führt durch Siegen.

Die Siegener Lichterfahrt ist mehr als nur ein Event – sie ist ein Fest der Gemeinschaft, das Freude und Hoffnung verbreitet. Ein Termin, den sich Familien und Weihnachtsfans nicht entgehen lassen sollten.

Die Route der Siegener Lichterfahrt:

Start: DRK-Kinderklinik auf dem Wellersberg Innenstadt: Sandstraße, Kölner Tor Leimbachstraße zum Diakonie Klinikum Jung-Stilling (Wichernstraße) Rosterstraße zurück Richtung Zentrum Oberstadt: Spandauer Straße, Löhrtor, vorbei an Rathaus und Nikolaikirche Marburger Tor mit Zwischenziel Kampenstraße: St.-Marien-Krankenhaus Kreisklinikum: Über Hagener und Weidenauer Straße, Wenden am Schneppenkauten Rückweg: Schlenker über Bismarckstraße und Poststraße Ende: Durch die Innenstadt, am ZOB entlang, gegen 19 Uhr zurück zum Wellersberg

Die US Einsatzfahrzeuge rund um Andreas Nöker bestehen seit 2016 und bilden eine Interessengemeinschaft von Menschen aus verschiedenen Lebensbereichen und Berufsfeldern, die durch ihr Hobby vereint sind. Ihr Ziel war es, amerikanische Einsatzfahrzeuge (Police/Fire/EMS) zu besitzen, unabhängig davon, ob diese 100% original oder Nachbauten sind. Die Mitglieder unterstützen sich gegenseitig mit Rat und Ideen und präsentieren ihre Fahrzeuge bei Veranstaltungen, immer offen für Fragen. Im Jahr 2021 gründeten sie einen gemeinnützigen Verein, um ihre öffentliche Präsenz zu stärken und ihren Wirkungskreis zu erweitern.

Die Fahrzeuge werden bei Feuerwehrfesten, Blaulichttagen und anderen Events genutzt, wobei der Verein auch karitative und soziale Einrichtungen unterstützt. Ihr Motto lautet: „Bestaunen, Einsteigen und Erleben“, wobei sie besonders auf das Wohl der Kinder als größte Fans achten. Jedes Fahrzeug wird von den Besitzern auf eigene Kosten aufgebaut und gepflegt.

Als gemeinnütziger Verein sammelt die Gruppe Spenden, die für wohltätige Zwecke verwendet werden, darunter auch die beliebten Lichterfahrten, die jedes Jahr im Dezember stattfinden.

Mehr dazu auf us-einsatzfahrzeuge.de

Hier einige Bilder aus den ersten Lichterfahrten

Film der 3. Lichterfahrt 2023

„US Einsatzfahrzeuge e.V.“ mit der 3. Siegener Lichterfahrt - Fahrzeuge im Video. Lichterfahrt NRW

Dieses Video auf YouTube ansehen

Fotos: Archiv wirsiegen.de

