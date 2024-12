Tradition mit Herz: Erich Utsch AG fördert gemeinnützige Organisationen

(wS/tg) Netphen 18.12.2024 | Nach der heutigen Betriebsratssitzung der Erich Utsch AG konnte eine lieb gewonnene Tradition erneut fortgesetzt werden: Dank der uneigennützigen Unterstützung der Geschäftsleitung, die eine Summe von 3.000 Euro zur Verfügung stellte, konnten drei Institutionen mit jeweils 1.000 Euro bedacht werden. Die Spenden wurden in Form von Glücksschweinen überreicht, zur Freude aller Beteiligten.

Thorsten Görg, Betriebsratsvorsitzender der Erich Utsch AG, erklärte gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen: „Es ist uns ein Anliegen, mit diesen Spenden die wertvolle Arbeit der Organisationen zu unterstützen.“ Die Empfänger der Spenden waren:

Der Wünschewagen des Malteser Hilfsdienstes Bad Laasphe , vertreten durch Michael Hermann. Der Wünschewagen erfüllt schwerstkranken Menschen letzte Wünsche, wie den Besuch eines Stadions, Ausflüge oder Treffen mit Familie und Freunden.

, vertreten durch Michael Hermann. Der Wünschewagen erfüllt schwerstkranken Menschen letzte Wünsche, wie den Besuch eines Stadions, Ausflüge oder Treffen mit Familie und Freunden. Das Siegener Frauenhaus , vertreten durch Frau Kurzja, die die Spende für den Ersatz beschädigter Schlösser nach einem Einbruch und für einen Ausflug mit betroffenen Frauen nutzen möchte.

, vertreten durch Frau Kurzja, die die Spende für den Ersatz beschädigter Schlösser nach einem Einbruch und für einen Ausflug mit betroffenen Frauen nutzen möchte. Das Tierheim in Olpe, vertreten durch Frau Bieker und Frau Stellbrink. Beide zeigten sich besonders dankbar für die Unterstützung, da ihre wichtige Arbeit für das Wohl der Tiere stark von Spenden abhängt.

Am Ende der Spendenübergabe hob Thorsten Görg die Bedeutung der Industrieregion Siegerland hervor. „Es ist entscheidend, dass wir diese Region nicht vergessen und ihr eine Zukunft sichern“, sagte Görg. Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage in Deutschland, die auch das Siegerland betrifft, hätten viele Menschen Angst um ihre Arbeitsplätze und ihren sozialen Status. „Gerade jetzt ist Zusammenhalt wichtiger denn je“, betonte Görg.

Er erinnerte auch an die Solidaritätskundgebung in Kreuztal, an der er vergangenen Mittwoch mit Kolleginnen und Kollegen der Erich Utsch AG teilgenommen hatte. Soziale Konflikte und Spaltungen gelte es zu vermeiden, gerade in schwierigen Zeiten.

Abschließend mahnte Görg, dass es nicht nur in der Vorweihnachtszeit wichtig sei, an andere zu denken. „Nur gemeinsam sind wir stark und können etwas erreichen“, fasste er zusammen.

Die Spendenaktion unterstreicht die soziale Verantwortung der Erich Utsch AG und die Bedeutung von Solidarität in der Region.

