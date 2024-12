Versammlung mit Aufzug in Kreuztal: Polizei rechnet mit massiven Verkehrsstörungen – Strassensperrungen!

(wS/ots) Kreuztal 05.12.2024 | Aufgrund einer angezeigten Versammlung kann es am kommenden Mittwoch (11.12.2024) im Stadtgebiet von Kreuztal vorübergehend zu massiven Verkehrsstörungen kommen.

Im Zeitraum zwischen 16 und 19 Uhr findet eine Versammlung anlässlich der geplanten Schließung des Thyssen Krupp-Werks in Eichen statt. In diesem Zusammenhang ist ein Aufzug vom Werk in Eichen bis zum Roten Platz in der Kreuztaler Innenstadt geplant. Der Veranstalter rechnet mit über 1.500 Teilnehmenden. Nach Ankunft am Zielort der Versammlung soll es eine Standkundgebung bis in die Abendstunden geben.

Aufgrund des angekündigten Aufzugs wird die Hagener Straße im Bereich des Werkes von ThyssenKrupp in Eichen bereits im Vorfeld der Versammlung gesperrt. Der Verkehr wird bis zum Start der Versammlung über die Eichener Straße in beide Richtungen umgeleitet.

Für die Dauer des Aufzugs wird die Hagener Straße und im weiteren Verlauf die Hauptkreuzung sowie die Siegener Straße voll gesperrt.

Auch die Hüttentalstraße wird von den Verkehrsmaßnahmen betroffen sein. Ab ca. 15:30 Uhr werden die HTS-Abfahrten in Kreuztal (aus Siegen und aus Krombach kommend) voll gesperrt.

Dadurch wird es im Feierabendverkehr zu erheblichen Verzögerungen kommen. Die Polizei bittet daher, den Bereich der Stadt Kreuztal weiträumig zu umfahren.

Der Rettungsdienst hat Vorkehrungen getroffen, um trotz der Sperrungen im Einsatzfall handeln zu können.

