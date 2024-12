XXL-Kundgebung gegen geplante Thyssenkrupp-Schließung in Eichen

(wS/red) Kreuztal 11.12.2024 | Dynamischer Protest gegen geplante Thyssenkrupp-Schließung in Eichen. 11.12.2024 – XXL-Kundgebung vereint Region und überregionale Unterstützer gegen Thyssenkrupp-Pläne! Engagierte Frauen und Männer setzten heute ein starkes Zeichen gegen die geplante Schließung des Thyssenkrupp-Werks in Eichen. Die Kundgebung startete in Eichen und führte dann zu Fuß auf den Roten Platz nach Kreuztal. Dort versammelten sich schätzungsweise über 2.000 Leute, um gemeinsam für den Erhalt der Arbeitsplätze in der Region Siegerland zu kämpfen. Kraftvolle Reden, darunter auch von unserem Landrat Andreas Müller: „Es gibt keinen wirtschaftlichen Grund für die geplante Schließung, außer dem ganz offensichtlichen Missmanagement des Thyssenkrupp-Vorstands.“ Hier ein Video aus Kreuztal!

Bitte habt Verständnis, dass wir noch dabei sind, alle Inhalte zu bearbeiten. Der vollständige Filmbeitrag mit Bericht folgt morgen auf www.wirSiegen.de

Video

XXL-Kundgebung egen geplante Thyssenkrupp-Schließung in Eichen

Dieses Video auf YouTube ansehen

Video: Andreas Trojak / wirSiegen.de