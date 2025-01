17. Modell-Truck-Event zugunsten der Aktion Lichtblicke e.V. – Am 8. und 9. März in Netphen-Deuz

(wS/mtf) Netphen 18.01.2025 | Zum 17. Mal findet am Wochenende des 7. und 8. März das Modell-Truck-Event zugunsten der Aktion Lichtblicke e.V. statt. Austragungsort sind die AWO-Werkstätten am Weiherdamm in Netphen-Deuz.

Veranstaltet wird das Event von den Modell-Truck-Freunden-Siegtal, die sich wie jedes Jahr auf eine rege Beteiligung von Gastfahrern freuen. Diese präsentieren den Besuchern ihre detailgetreuen Modelle und geben spannende Einblicke in ihr Hobby.

Das Event wird in diesem Jahr von Benedikt und Sebastian Barth organisiert, die die Verantwortung von ihrem Vater Wolfgang Barth übernommen haben. Dieser war bis 2024 Hauptorganisator und steht weiterhin mit Rat und Tat zur Seite, findet nun jedoch auch Zeit, seine eigenen Modelle auf dem Parcours zu bewegen.

Die Besucher können sich auf einen liebevoll gestalteten Parcours von etwa 180 m² freuen, auf dem rund 80 Trucker mit ca. 180 Fahrzeugen in den Maßstäben 1:14,5 bis 1:16 ihre Modelle in Aktion zeigen. Die Veranstaltung hat sich in der Modellbau-Szene etabliert, weshalb inzwischen Gastfahrer aus ganz Deutschland teilnehmen. Aufgrund des begrenzten Platzes können allerdings nicht alle Bewerbungen berücksichtigt werden – ein Zeichen für die große Beliebtheit des Events.

Ein weiteres Highlight ist die Vielfalt der präsentierten Modellbauszene. Neben der Hauptausstellung erwartet die Gäste ein Parcours im Maßstab 1:87 sowie eine Modellbahnanlage im Maßstab H0 des Modellbahn Siegerland e.V. Für jüngere Besucher bietet die beliebte Mini-Truck-Fahrschule die Möglichkeit, selbst einen Fahrschul-LKW im Maßstab 1:14,5 über einen speziell angelegten Parcours zu steuern. Gegen eine Spende von 2 € zugunsten der Aktion Lichtblicke e.V. erhalten die Teilnehmer im Anschluss einen Mini-Truck-Führerschein.

Neben den Modell-Trucks werden auch LKW im Maßstab 1:1 vor Ort zu sehen sein, und die freiwillige Feuerwehr präsentiert sich ebenfalls. Begleitend dazu bieten MM Modellbau aus Plettenberg und Andys Ladegut aus Solingen kleine Verkaufsstände an.

Die Veranstaltung bietet kostenfreien Eintritt und wird von der AWO mit Speisen und Getränken bewirtet. Am Samstag startet das Event um 12:00 Uhr und endet um 19:00 Uhr. Ein besonderes Highlight ist die Nachtfahrt, die gegen 17:30 Uhr beginnt. Am Sonntag sind die Ausstellungen von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr geöffnet.

Alle Spendeneinnahmen kommen, wie jedes Jahr, der Aktion Lichtblicke e.V. zugute. In den letzten 16 Jahren konnte ein stolzer Betrag von über 60.000 Euro gesammelt werden. Die Veranstalter hoffen auch in diesem Jahr auf eine großzügige Unterstützung, um diese Summe weiter auszubauen.

Veranstalter: Modell-Truck-Freunde-Siegtal

Veranstaltungsort: AWO-Werkstätten, Weiherdamm 5, 57250 Netphen-Deuz

Weitere Infos: www.mtf-siegtal.de

Fotos: Modell-Truck-Freunde-Siegtal

