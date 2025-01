18-Jähriger randaliert: Beleidigt Einsatzkräfte – tritt 36-jährigen Polizisten ins Gesicht und landet in Gewahrsam

(wS/ots) Siegen 17.01.2025 | Am Donnerstagabend (16.01.2025) ist es zu einem tätlichen Angriff gegenüber Polizisten gekommen, als diese die Identität eines 18-Jährigen feststellen wollten. Zuvor hatte der junge Mann randaliert.

Gegen 19:30 Uhr meldete sich eine Rettungswagenbesatzung auf der hiesigen Leitstelle und bat um Unterstützung. Als die sofort entsandten Beamten in der Lindenstraße in Siegen eintrafen, hatte sich der 18-Jährige bereits fußläufig entfernt. Der junge Mann wies laut Aussage des Rettungsdienstes leichte Verletzungen auf. Er konnte in der Helsbachstraße angetroffen werden. Bei Erblicken der Polizisten reagierte er sofort aggressiv. Er beleidigte die Beamten mit den Worten „ihr scheiß Bullen“ und „ihr Hurensöhne“. Als die Polizisten die Identität des jungen Mannes feststellen wollten, griff dieser einen der beiden an. Die Beamten fesselten ihn daraufhin und nahmen ihn in Gewahrsam. Sie brachten ihn zur Polizeiwache nach Siegen. Während der Fahrt beleidigte und beschimpfte er die Ordnungshüter fortwährend. Im Rahmen seiner Durchsuchung trat er einem 36-jährigen Polizisten ins Gesicht. Den jungen Mann erwartet eine Strafanzeige. Das Siegener Kriminalkommissariat wird die weiteren Ermittlungen übernehmen.

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!