Auffahrunfall auf der HTS bei Siegen: Ein Kind und eine Frau verletzt – Update: Verletztenzahl korrigiert

(wS/red) Siegen 30.01.2025 | ERSTMELDUNG | Heute Mittag, kurz vor 12 Uhr, ereignete sich auf der Hüttentalstraße (HTS) in Fahrtrichtung Kreuztal, in Höhe der City-Galerie, ein Auffahrunfall. Beteiligt waren ein Opel und ein Peugeot. Ersten Informationen zufolge gab es bis zu sechs Verletzte, darunter drei Kinder. Glücklicherweise erlitt niemand schwere Verletzungen, und es gab keine eingeklemmten Personen. Der Rettungsdienst begann umgehend mit der Versorgung der Verletzten.

Wegen des Unfalls musste die HTS im Bereich der Abfahrt Freudenberger Straße in Fahrtrichtung Kreuztal vollständig gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Die Polizei empfiehlt, die HTS bereits an der Abfahrt Siegerlandhalle zu verlassen, um den gesperrten Bereich zu umfahren.

Auch im Stadtgebiet von Siegen kam es in Fahrtrichtung Weidenau zu erheblichen Staus. Wegen der sogenannten „Umweltspur“ sind dort nur zwei Fahrspuren nutzbar, was die Lage zusätzlich verschärft.

Es wird darum gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

1. Update der Polizei (12:49 Uhr): Die HTS ist in Fahrtrichtung Kreuztal wieder einspurig befahrbar. Wir melden, sobald auch die zweite Spur wieder frei ist.

2. Update (13:13 Uhr): Die HTS ist wieder vollständig frei und in Richtung Kreuztal befahrbar.

3. Update Ein 40-jähriger Fahrer eines Opel wollte an einer Auffahrt auf die Schnellstraße auffahren, übersah jedoch eine vor ihm fahrende 25-jährige Peugeot-Fahrerin, die verkehrsbedingt abbremsen musste. Infolgedessen kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Durch den Aufprall wurden eine 29-jährige Beifahrerin im Peugeot sowie ein zweijähriges Kind leicht verletzt. Rettungskräfte versorgten die Verletzten.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf, da der Verdacht besteht, dass der Opel-Fahrer ohne gültigen Führerschein unterwegs war. Beide Fahrzeuge wurden aufgrund der Schäden abgeschleppt.

Da anfänglich unklar war, wie viele Verletzte es geben könnte, wurde vorsorglich das Einsatzstichwort „MANV1“ (Massenanfall an Verletzten) ausgelöst. Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz, konnten die Lage jedoch schnell unter Kontrolle bringen.

