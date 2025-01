Auffahrunfall in Birlenbach: Drei Fahrzeuge beschädigt

(wS/red) Siegen 11.01.2025 | Am Samstagnachmittag, gegen 14:50 Uhr, ereignete sich auf der Birlenbacher Straße ein Verkehrsunfall, der eine kurzfristige Sperrung der Straße verursachte. Eine Fahrerin eines Ford Fiestas fuhr an der Ampel in Richtung Olper Straße auf einen verkehrsbedingt haltenden Audi auf. Durch den Aufprall wurde der Audi auf einen weiteren vor ihm wartenden Audi aufgeschoben, sodass insgesamt drei Fahrzeuge beschädigt wurden.

Mehrere Insassen der beteiligten Fahrzeuge mussten vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt werden. Drei Rettungswagen-Besatzungen waren im Einsatz, doch glücklicherweise wurde niemand schwer verletzt.

Aufgrund auslaufender Betriebsmittel wurden die Feuerwehren aus Birlenbach und Langenholdinghausen alarmiert. Sie sicherten die Unfallstelle ab, stellten den Brandschutz sicher und unterstützten die Rettungskräfte bei ihrer Arbeit. Die Birlenbacher Straße musste im Bereich des Übergangs zur Olper Straße teilweise voll gesperrt werden, um ein sicheres Arbeiten der Einsatzkräfte zu gewährleisten.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

.

.

