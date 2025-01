Böller in Bus gezündet – Polizei sucht unbekannte Männer

(wS/ots) Siegen 02.01.2025 | Am Mittwochvormittag (01.01.2025) hat ein noch unbekannter Mann in einem Bus in Siegen einen Böller gezündet.

Der Bus hatte zuvor gegen kurz nach 10 Uhr am Siegener Bahnhof gehalten. Eine Gruppe aus drei Männern stieg ein. Unmittelbar nach Beginn der Fahrt sorgte eine der Personen für die Explosion. Der Busfahrer hielt an, um die Fahrgäste aussteigen zu lassen. Der Täter und seine Begleiter flüchteten.

Nach ersten Erkenntnissen wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Im Bus entstand Sachschaden.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Männern unter der 0271/7099-0 geben können.

