Das Abenteuer Elternschaft gemeinsam bewältigen

(wS/hi) Hilchenbach 17.01.2025 | Die Familienberaterinnen Silvana Döhr und Stefanie Quinke laden Mütter und Väter jeden Mittwoch von 15:00 bis 17:00 Uhr zum Elterncafé ins Haus der Alltagskultur im „kmd“ am Bernhard-Weiss-Platz 6 in Hilchenbach ein. Im neuen Jahr bietet das Elterncafé Schwerpunktthemen zu verschiedenen Alltagssituationen wie Geschwister, starke kindliche Gefühle oder Lob und Strafe an. Dabei werden

gemeinsam Lösungen für den Umgang mit herausfordernden Situationen erarbeitet.

Zudem wird Wissen aus der aktuellen Forschung vermittelt.

Das Angebot des Familienbüros der Stadt Hilchenbach richtet sich an Eltern ab der Schwangerschaft und mit Kindern bis zum Grundschulalter. In den modernen und großzügigen Räumen des kmd können die Kinder miteinander spielen oder malen.

Der Besuch ist kostenfrei, Spenden sind willkommen.

Weitere Informationen finden Interessierte auf www.kjb-angebote.de/elterncafe.

Anmeldungen sind dort und auch bei Silvana Döhr möglich unter der

Telefonnummer 0152 024 675 12 oder per E-Mail an familienbuero@hilchenbach.de. Aktuelles gibt es zudem auf Instagram unter @familienbuero_hilchenbach.