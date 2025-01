Drei glückliche Hauptgewinner beim Bad Laaspher Adventskalender freuen sich über insgesamt 1500 €

(wS/bl) Bad Laasphe 09.01.2025 Knapp 1.000 ausgefüllte Lose, 24 Tagespreise, 850 Schokoladenkalender und drei überraschte Hauptgewinner. Das war der Bad Laaspher Adventskalender 2024.

Dank der Teilnahme und Unterstützung der Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister gab es im Dezember bereits zum 6. Mal die beliebten Adventsaktionen rund um die Lahnstadt. Mit der Chance auf tolle Tagespreise und gleich dreimal der Möglichkeit ein sagenhaftes Weihnachtsgeld in Höhe von 500 € zu gewinnen!

Die hohe Anzahl an ausgefüllten Losen und verkauften Schokoladenkalendern zeigt nicht nur wie beliebt der Adventskalender bei den Laasphern ist, sondern auch dass es sich lohnt, die heimischen Geschäfte, Händler und Restaurants zu besuchen.

Während die Gewinner der Tagespreise schon in der Vorweihnachtszeit informiert wurden, sind mittlerweile auch alle Hauptgewinner ermittelt worden.

Aus den knapp tausend ausgefüllten Adventslosen wurde eine überraschte Gewinnerin gezogen. Dagmar Aßmann hatte ihr Los nach einem Einkauf ausgefüllt und freut sich sehr über den unerwarteten Gewinn von 500 €. „Es war das erste Mal, dass ich mitgemacht habe. Ich freue mich so sehr, ich kann es noch gar nicht richtig glauben.“

Auch die beiden Hauptgewinner der Schokokalender waren mehr als überrascht.

Christoph Heinzerling, der für sich selbst eines der letzten Exemplare ergattert hatte, holte sich sein Weihnachtsgeld schon vor den Feiertagen. Über ein nachträgliches Weihnachtsgeld freut sich Familie Heuser. Sie hatten den Kalender von der Mama geschenkt bekommen, die in der Weihnachtszeit hier einkaufen war und der Familie eine kleine Freude zu Nikolaus machen wollte. Die ist ihr damit auf jeden Fall gelungen. Was mit dem Gewinn gemacht wird, entscheidet der Familienrat. Die Freude ist auf jeden Fall groß.

Die TKS als Organisator des Kalenders dankt allen teilnehmenden Partner, ohne deren Unterstützung diese tolle Erfolgsaktion mit so großen Hauptgewinnen gar nicht möglich wäre: Küchenkomfort Schönwald, Wohlert ́s Center Apotheke, Ökumenischer Weltladen, Bernhardt ́s Fleisch & Wurstwaren, Staehler 1888 GmbH, KÖ13 zieht an, REWE-Markt Familie Gerdt, Schäfers Backstuben, Raiffeisen Markt Bad Laasphe, Buchhandlung Artur Blöcher, Stadt-Apotheke Laasphe, Technik Team Matthias Hubich, Radsport Heimes, Wohnzeug Achatzi, Brauhaus Zur Sonne, Schuhfachgeschäft Wehrmann, Nähkästchen, Edeka Frischemarkt Quitadamo GmbH, Stadtparfümerie & Beauty Lounge Acker, Wittgensteiner Holzkontor GmbH, Landmarkt Knoche, Residenz Kino Center, Edeka Markt Kilian, Boon Raksa Thai Massage, Sparkasse Wittgenstein.

Fotos ©TKS:

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!