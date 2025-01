EC-Karten-Diebstahl aus 2023 – Polizei fahndet nach EC-Kartenbetrügerin mit Bildern

(wS/ots) Siegen 24.01.2025 | Am 17. November 2023 ist es in der Koblenzer Straße in Siegen zu einem Geldbörsendiebstahl gekommen. Mit der darin befindlichen EC-Karte kam es in der Folge zu mehreren Bargeldabhebungen. Nun fahndet die Polizei mit Bildern nach der Geldabheberin.

Die seinerzeit 83-jährige Geschädigte erstattete damals eine Diebstahlsanzeige bei der Polizei in Betzdorf. Im Anschluss kam es mit der erbeuteten EC-Karte am 17. November 2023 gegen 15:40 Uhr und am 20. November 2023 gegen 00:50 Uhr jeweils zu Bargeldabhebungen an einem Geldausgabeautomaten in der Sparkassenfiliale in der Siegener Morleystraße.

Dabei ergaunerte sich eine Geldabheberin einen vierstelligen Eurobetrag. Nun ordnete die Staatsanwaltschaft Siegen die Öffentlichkeitsfahndung an.

Die Bilder der Geldabheberin können über den folgenden Link aufgerufen werden:

Die Frau kann wie folgt beschrieben werden:

– blonde, etwa schulterlange Haare,

– trägt jeweils hellen Mundschutz.

In einem Fall:

– hat sie eine dunkle Wollmütze auf,

– eine dunkelfarbene Oberbekleidung an,

– trägt einen hellen Schal mit braunen / beigefarbenem Muster

– hat eine Handtasche mit auffälligem schwarz/weiß-gemusterten Riemen umhängen

In dem zweiten Fall:

– hat sie eine weiße Kopfbedeckung auf und darüber eine schwarze Kapuze aufgezogen,

– trägt eine Brille mit schwarzem Gestell,

– ein dunkles westenartiges Oberteil,

– darunter ein helles kariertes Hemd / Jacke sowie

– weiße Schuhe.

– Sie hat eine Tasche mit der Aufschrift Depot dabei.

Die Ermittler bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0 zu melden.

