Ein Jahr Initiative „Kurve kriegen“ im Kreis Siegen – Wittgenstein – die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein und der Trägerverein Brücke Siegen e.V. ziehen sehr positives Fazit

(wS/ots) Kreis Siegen-Wittgenstein 15.01.2025 | „Kurve kriegen“, eine kriminalpräventive Initiative des Landes Nordrhein-Westfalen, die sich zum Ziel gesetzt hat, kriminelle Karrieren von ganz jungen Menschen frühzeitig zu erkennen und zu verhindern, ist seit dem 01.11.2023 auch im Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein platziert.

Anlass genug, um aus polizeilicher Sicht, aber vor allen Dingen aus sozialpädagogischer Sicht die Entwicklung der Initiative im Kreisgebiet, die Teilnehmerzahlen, die Arbeit mit den Teilnehmern und auch bisher erreichte Ziele zu reflektieren.

Ute Henrich und Stefan Dax als hauptverantwortliche Kriminalbeamte für die Betreuung der Initiative „Kurve kriegen“ zeigen sich sehr erfreut über die bisherige Entwicklung der Initiative im Kreisgebiet Siegen-Wittgenstein.

-Von Anfang an gemeinsam auf dem Gaspedal-

„Wir haben direkt zu Beginn, nachdem wir in den Wirkbetrieb eingestiegen sind, richtig losgelegt, um die Initiative hier bei uns im Kreis bei den entsprechenden Stellen nachhaltig zu platzieren. Dabei war vor allem die Unterstützung durch unsere pädagogischen Fachkräfte enorm wichtig.“

-Die ersten Schritte-

„Wir haben in den ersten Monaten sehr viel Zeit in Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit investiert. Daneben haben wir als Polizei direkt damit begonnen, geeignete mögliche Teilnehmer im Alter zwischen 8 und 16 Jahren in intensiven und streng festgelegten Prozessen herauszufiltern. Das hat aktuell, nach etwas mehr als einem Jahr, zu einem Teilnehmerstand von insgesamt 11 jungen Menschen im Alter von 9 – 16 Jahren geführt. Mit den Teilnehmern und den Familien arbeiten unsere pädagogischen Fachkräfte auf freiwilliger Basis sowie im Zusammenspiel mit anderen externen Helfern und Institutionen vertrauensvoll zusammen. Das Ziel, nämlich die Verhinderung, dass eine kriminelle Karriere so richtig Fahrt aufnimmt, steht dabei immer im Vordergrund. Außerdem ist primär wichtig, dass eine Verhaltensveränderung bei den Kindern- und Jugendlichen in positivem Sinne eintritt.“

-Positives Zwischenfazit-

„Wir sind mit der bisherigen Entwicklung der Initiative hier bei uns sehr zufrieden und glauben auch, dass wir die absolut richtigen Kinder- und Jugendlichen in die Initiative aufgenommen haben. Wir arbeiten sehr

vertrauensvoll und zielführend mit Jugendämtern, Schulen und vielen anderen Institutionen zusammen. „Kurve kriegen“ ist eine unglaublich tolle Möglichkeit für diejenigen, die teilnehmen können und kann eine sehr wichtige Unterstützung auf dem Weg in ein Leben mit guter Zukunftsperspektive sein, im besten Fall ohne die Begehung von Straftaten.

Wir sind sehr überzeugt, dass sich „Kurve kriegen“ im Kreis Siegen-Wittgenstein auch langfristig weiter etablieren und als notwendiges Puzzleteil im Bereich der Arbeit mit straffälligen Kindern- und Jugendlichen dienen wird“.

Stellvertretend für die pädagogischen Fachkräfte, die ausschließlich durch den Trägerverein, dem Brücke Siegen e.V. gestellt werden, gibt Nina Daldaban einige Einblicke in die bisherige Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen: „Das vergangene Jahr mit der kriminalpräventiven Initiative „“Kurve kriegen“ war sowohl eine herausfordernde als auch bereichernde Zeit. Die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen, die an einem entscheidenden Wendepunkt in ihrem Leben standen, hat uns Pädagogische Fachkräfte vor neue Aufgaben gestellt und uns gleichzeitig die Möglichkeit gegeben, positive Veränderungen aktiv zu begleiten. Rückblickend konnten wir nicht nur Fortschritte bei den Teilnehmenden beobachten, sondern auch wertvolle Erkenntnisse für unsere pädagogische Arbeit gewinnen.“

-Erste Veränderungen durch individuelle Förderung-

„Im Mittelpunkt unserer Arbeit stand die gezielte Förderung und Unterstützung der Kinder und Jugendlichen und deren Familien. Manche von ihnen kamen aus

schwierigen familiären und sozialen Verhältnissen, was sich oft in herausforderndem Verhalten oder einer erhöhten Kriminalitätsgefährdung äußerte.

Durch ein auf sie zugeschnittenes Angebot an pädagogischen und nichtpädagogischen Maß-nahmen, durch persönliche Betreuung, Elterncoaching sowie durch die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern und Institutionen konnten wir dazu beitragen, dass einige TeilnehmerInnen und auch deren Familien, einen bemerkbaren Perspektivwechsel vollziehen konnten. Es war besonders ermutigend zu sehen, wie sie Vertrauen aufbauten, neue Interessen entdeckten und erste Erfolge erzielten – sei es in der Schule, in sozialen Beziehungen oder bei der Entwicklung persönlicher Ziele.

Ein Beispiel, das uns besonders berührt hat, war ein Jugendlicher, der durch regelmäßige Gespräche und gezielte Angebote u.a. sein Sozialverhalten und Selbstbewusstsein stärken konnte, so dass ihm eine Urkunde der Schule „Für eine herausragende Entwicklung“ überreicht wurde.“

-Herausforderungen-

„Manche Kinder und Jugendliche benötigten Zeit, Vertrauen aufzubauen und die Unterstützung anzunehmen und gerieten zeitweise wieder in alte Verhaltensmuster.

Solche Situationen waren für uns Pädagogen auch emotional fordernd. Doch hier zeigte sich die Stärke von „Kurve kriegen“: Dank der engen Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern wie Jugendämter, Schulen, Beratungsstellen, der Polizei und weiteren Partnern konnten wir individuell auf Herausforderungen reagieren und gemeinsam langfristige Lösungen entwickeln sowie die Familien stärker in den Entwicklungsprozess einbinden.“

-Starke Vernetzung als Schlüssel zum Erfolg-

„Ein zentraler Bestandteil der Initiative war und ist die enge Kooperation mit anderen Fachkräften. Der regelmäßige Austausch und die interdisziplinäre Zusammenarbeit waren für uns nicht nur eine fachliche Bereicherung, sondern auch eine wertvolle Unterstützung im Umgang mit komplexen Situationen. Gemeinsam konnten wir ein stabiles Netzwerk schaffen, das die Teilnehmenden nachhaltig und

langfristig begleitet. „Kurve kriegen“ lebt von der Kooperation unterschiedlicher Akteure und der damit verbundenen Zusammenarbeit.“

-Fazit-

„Nach einem Jahr „Kurve kriegen““ können wir sagen, dass wir trotz mancher Herausforderungen erleben konnten, wie Kinder und Jugendliche neue Perspektiven entwickelten und erste Schritte in eine selbstbestimmte und straffreie Zukunft gingen. Für uns Pädagogen war die Arbeit in der Initiative eine intensive und auch erfüllende Aufgabe, die uns gezeigt hat, wie wirksam individuelle Prävention sein kann, wenn sie konsequent und vernetzt erarbeitet und umgesetzt wird. Mit dieser Erfahrung blicken wir motiviert in die Zukunft und freuen uns darauf, weitere Kinder, Jugendliche und Familien auf ihrem Weg zu unterstützen.“

Das Fachkräfteteam der Initiative kann bei Bedarf, zum Beispiel bei Fragen oder der Interesse an weiteren Informationen zur Verfügung und kann unter

Kurvekriegen.siegen-wittgenste in@polizei.nrw.de oder

kurvekriegen@bruecke-siegen.de erreicht werden.

Von links nach rechts: Nicole Sigmund, Nicole Schmidt und Nina Daldaban von dem Brücke Siegen e.V. und Ute Henrich sowie Stefan Dax von der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

