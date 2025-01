Einbrüche in Keller/Garage und Gemeindehaus – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Siegen / Burbach – Am gestrigen Mittwoch (08. Januar) wurde die Polizei zu zwei Einbrüchen gerufen.

In Siegen-Niederschelden ist es in den Abendstunden zu einem Einbruch in ein Gemeindehaus gekommen. Zwischen 19:15 und 21:10 Uhr drangen unbekannte Täter über eine rückwärtige Tür in das Objekt in der Alten Eisenstraße ein. Eine erste Sichtung ergab, dass diverse Elektronikgeräte wie Tabletts, Laptop und Mikrofone entwendet wurden.

In Burbach-Oberdresselndorf meldete ein Spaziergänger am gestrigen Morgen zwei neuwertige Trial-Motorräder (Geländemaschinen), die er in einem Waldgebiet nahe der Dresselndorfer Straße aufgefunden hatte. Ermittlungen ergaben, dass die Fahrzeuge vermutlich aus einem Einbruch stammen dürften. In der Dresselndorfer Straße entdeckte man nämlich auf einem Grundstück einen aufgebrochenen Keller sowie eine gewaltsam geöffnete Garage. Ob die Täter weitere Beute machten oder in welchem genauen Zeitraum der Einbruch stattfand, ist derzeit nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei in Siegen hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0 entgegen.

