Einladung zum Alpha-Kurs: Entdecke den christlichen Glauben in der Emmaus-Kirchengemeinde Siegen-Niederschelden

(wS/ms) Siegen 09.01.2025 | Ab Februar 2025 bietet die Ev. Emmaus-Kirchengemeinde Siegen-Niederschelden einen Alpha-Kurs an.

Alpha ist eine Reihe von Treffen, bei denen der christliche Glaube in entspannter Atmosphäre entdeckt werden kann. Bei jedem Treffen werden Fragen rund um das Leben und den christlichen Glauben thematisiert. Die Impulse sind so gestaltet, dass sie spannende Gespräche anregen.

Der Alpha-Kurs beginnt am Donnerstag, den 6. Februar 2025, um 19.15 Uhr im Gemeindezentrum der Ev. Emmaus-Kirchengemeinde, Kirchberg 9 in Siegen-Niederschelden, mit einem gemeinsamen Abendessen. Er besteht aus 10 gleich aufgebauten Abenden (einmal wöchentlich) zu unterschiedlichen Themen und steht allen Menschen offen.

Pfarrer Jonas Grabbet und das ganze Alphateam freuen sich auf Dich. Zur besseren Koordination bitten wir um Deine Anmeldung unter der E-Mail-Adresse: jonas.grabbet@ekvw.de oder unter der Telefonnummer 0271/351444 des Gemeindebüros.



