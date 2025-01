Hochzeits- und Festmesse Siegen: Einzigartige Erlebnisse mit Verkauf, Modenschauen und Beratung im Großen Saal der Siegerlandhalle

(wS/sl) Siegen 08.01.2025 | Du möchtest dich einstimmen lassen auf DEIN großes Fest 2025 oder 2026? Bist auf der Suche nach den perfekten Dienstleistern? Du möchtest eine große Auswahl an vielfältigen Angeboten,

Hochzeitsmode anprobieren, möchtest vergleichen, Torte auf der Zunge zergehen lassen, am Blumenstrauß riechen, kreative Inspirationen erleben – das alles und noch ganz viel mehr gibt es am 18. + 19. Januar in der Siegerlandhalle in Siegen.

Auf 4000 qm Erlebnisfläche mit rund 80 Ausstellenden kannst du eintauchen in eine Wedding-& Event-Shopping-World. Mega Auswahl an Brautkleidern, Hochzeits- und festlichen Outfits – auch z.B. für den Abiball.

Profis aus den Branchen Mode/Fashion, Dekoration & Floristik, Location und Catering, Fotografie, Verleih, Trauringe und Schmuck, freie und kirchliche Trauung, Musik & Entertainment, Papeterie, Konditorei und Backkunst, Geschenke u.v.m. sind an diesem Wochenende für Gespräche, Beratung, Anprobe, Verkauf und Buchung für dich vor Ort. Hier kannst Du riechen – fühlen – probieren. Die Ausstellenden sind die perfekten Wunsch-Erfüller.

In jeder Beratung steckt ganz viel Liebe zum Detail. Für jedes Budget, jede Stilrichtung, egal ob große oder kleine Feier.

On stage:

Absolute Highlights sind täglich zwei große Modenschauen der teilnehmenden Hochzeits- und Festausstatter. Emotional und mit vielen besonderen und überraschenden Akzenten – professionell von der Agentur Helga Flusche präsentiert. Und wer sich in ein gezeigtes Outfit verliebt, kann es sich anschließend direkt am Stand sichern. Musikalische Live-Auftritte darfst du genießen – direkt vor der Bühne oder im gemütlichen

Sessel von der Galerie-Ebene aus. Erlebe Dienstleister live und in Präsenz! Mit Beauty-Lounge, Wedding-Tattoos, Cocktail-Trailer, gemütlichem Café & noch ganz viel mehr.

2 x Bonus:

Sichere Dir eine Messetaschen/Goodiebags . Gleich beim Eingang bekommt sie jeder persönlich überreicht. Mit Informationen, Ausstellerverzeichnis, Gutscheinen uvm. Samstag ab 18 Uhr offene Wedding-Party im Restaurant der Siegerlandhalle. Eintritt frei.

Für das „andere“ Gespräch mit Event-Dienstleistern, für den JGA, für den Austausch – und wenn Du Lust auf Party hast.

Messe-Eintritt: 12 EUR

Online erhältlich über www.reservix.de sowie im Ticketshop der Siegerlandhalle

www.siegerlandhalle-siegen.de , und an der Tageskasse vor Ort

Weitere Infos:

www.hochzeitsmesse-siegen.de

www.instagram.com/hochzeits_und_festmesse_siegen

Veranstalter: Siegerlandhalle und Verlag Vorländer, Info-Tel. 0271.3370-126

Mehr dazu auf: hochzeitsmessesiegen.de

