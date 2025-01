Kammerchor Weidenau mit Mitsingprojekt „Das Sühnopfer des neuen Bundes“ von Carl Loewe ab dem 14.1.2025

(wS/ks) Siegen 04.01.2025 | Der Kammerchor Weidenau lädt interessierte Sänger/innen und Sänger mit Chorerfahrung dazu ein, sich an der Einstudierung und konzertanten Aufführung eines noch nicht in Siegen aufgeführten Passions-Oratoriums zu beteiligen und zwar dem Oratorium „Das Sühnopfer des neuen Bundes“ von Carl Loewe (1796 – 1869), der vor allen Dingen durch seine dramatischen Balladen bekannt wurde. Das Oratorium „Das Sühnopfer des neuen Bundes“ entstand im Jahre 1847 und wurde in Stettin uraufgeführt. Hier hatte Carl Loewe schon 1831 die Matthäus-Passion und zehn Jahre später die Johannes-Passion von Bach dirigiert. Der Dichter Wilhelm Telschow schrieb den Text für Carl Loewe und orientierte sich an den Evangelien-Texten. Die biblischen Rezitative, dramatischen Turbae-Chöre und Choräle sind Johann Sebastian Bachs Matthäus-Passion verpflichtet. In musikalischer Hinsicht verbindet das Werk diese ältere Tradition mit einer Gegenwartssprache, die von Loewes Publikum gut verstanden und sehr geschätzt wurde. Dramatik der Chöre und ruhige, romantisch gefärbte Arien der Solisten wechseln sich ab, sodass eine sehr lebendige und ergreifende Vertonung der Leidensgeschickte Jesu entstanden ist, deren Aufführung absolut lohnenswert ist.

Die Proben beginnen am Dienstag, den 14.1.2025 um 19:30 Uhr im Pfarrheim St. Joseph, Weidenauerstraße 23, die Aufführung ist am Sonntag, 30.3. um 17 Uhr in St. Joseph, Infos und Anmeldung zum Mitsingen unter www.kammerchor-weidenau.de oder 0160-4113355 (Helga Lange, Chorleiterin)

Foto: Kammerchor Weidenau

