Kinderinseln an der DRK-Kinderklinik Siegen sollen zusammenwachsen

(wS/drk) Siegen 29.01.2025 | Eine weitere Großbaustelle steht bei der DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH an. Denn: Es soll zusammenwachsen, was zusammengehört! Die Rede ist von der Kinderinsel (www.kinderinsel-siegen.de), einer Intensivstation mit Wohncharakter für dauerbeatmete Kinder und Jugendliche. Seit nunmehr 20 Jahren existiert die besondere Einrichtung auf dem Siegener Wellersberg – zurzeit noch an zwei getrennten Standorten innerhalb der Kinderklinik. Aber: Die aktuellen Herausforderungen in der Betreuung langzeitbeatmeter Kinder und Jugendlicher, verbunden mit strukturellen und personellen Anforderungen, machen eine bauliche Anpassung notwendig.

Als spezielle Intensivstation mit Wohncharakter behandelt und versorgt das interdisziplinäre Team – bestehend aus Ärzten, Pflegekräften, Therapeuten und Pädagogen sowie Hauswirtschaftskräften – langzeitbeatmete Kinder und Jugendliche, die bundesweit direkt von Intensivstationen anderer Kliniken

oder von Zuhause in die Kinderinsel kommen. Dabei steht die Stabilisierung der Beatmungssituation mit der Entwicklung eines individuellen Behandlungsplanes an erster Stelle. Das besondere Konzept der Kinderinsel besteht darin, die Bewohner im Team mit den vier Säulen des Versorgungskonzeptes: Medizin, Pflege, Therapie und Pädagogik, bestmöglich zu fördern und ihnen ein Umfeld zu schaffen, das größtmögliche Selbstständigkeit und Normalität erlaubt. Die Kinderinsel gibt den Bewohnern ein Zuhause und begleitet sie, wenn gewünscht, auch auf dem Weg zurück in die Häuslichkeit.

Momentan befinden sich die Stationen an zwei getrennten Standorten innerhalb der Kinderklinik. Aber: Die räumlichen Gegebenheiten unterscheiden sich deutlich. „Eine Abteilung befindet sich im Altbau des Gebäudes. Die Räume dort sind eng und erschweren so die pflegerischen Versorgungen der Bewohner sowie deren Entfaltungsmöglichkeiten“, erläutert Corinna Lemberg, stellvertretende Pflegedirektorin an der DRK-Kinderklinik. „Das Projekt besteht darin, durch Anbauten an das neuere Gebäude dieses zu erweitern und beide Abteilungen dort zusammenzuführen. So können die Ressourcen optimal gebündelt und die räumliche Infrastruktur an die hohen Anforderungen der Langzeitbeatmung angepasst werden.“

Die Erweiterung bedeutet eine deutliche Erleichterung für Therapie, Pflege und gezielte Förderung, so dass dies zusätzlich einen positiven Einfluss auf die Lebensqualität der Bewohner hat. „Die Kinderinsel bietet nicht nur den Bewohnern ein Zuhause, sondern entlastet auch die Familien, indem sie ihnen die Sicherheit einer professionellen Rund-um-die-Uhr-Versorgung gibt“, erläutert Corinna Lemberg. „Die Zusammenlegung der beiden Kinderinseln 1 und 2 ist ein zukunftsweisender Schritt, der nicht nur die organisatorische Effizienz steigert, sondern vor allem den Kindern und Jugendlichen zugutekommt, die auf die spezialisierte Betreuung angewiesen sind.“

Um die Umbauten und Erweiterungen im Gesamtvolumen von 950.000 Euro realisieren zu können, ist die Kinderklinik darauf angewiesen, Spenden einzuwerben. Die Gründe dafür sind vielfältig. „Die Kinderinsel ist eine Einrichtung der DRK-Kinderklinik Siegen, die als gemeinnützige Institution arbeitet. Sämtliche Mittel fließen direkt in die Versorgung und Betreuung der Bewohner“, so Corinna Lemberg. „225 Tausend Euro sind bisher durch großzügige Zuwendungen auf das Spendenkonto eingegangen. Weitere Spenden sind daher essenziell, um dieses Projekt realisieren zu können. Die Zusammenlegung der Kinderinsel 1 und 2 ist eine Investition in die Zukunft der Bewohner. Mit den bisher vorhandenen Mitteln können wir dieses ambitionierte Vorhaben jedoch nicht vollständig umsetzen. Die Spenden ermöglichen es, diese Vision Realität werden zu lassen und weiterhin exzellente Betreuung auf höchstem Niveau anzubieten.“

