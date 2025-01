Kreistag berät über Haushalt 2025 – Was kostet eigentlich der Kreisgeburtstag?

(wS/si) Siegen 29.01.2025 | Am Freitag, 7. Februar, berät der Kreistag über den Haushalt für das laufende Jahr. Wer sich das Zahlenwerk aufmerksam anschaut, wird feststellen, dass der Kreisgeburtstag „50 Jahre Siegen-Wittgenstein“ praktisch nicht vorkommt. Dabei hat Landrat Andreas Müller im Dezember ein umfangreiches Programm mit zahlreichen Highlights vorgestellt. Da liegt es nahe zu fragen: Was kostet denn der Kreisgeburtstag?

„Solch ein Jubiläum kann man nicht zum Nulltarif ausrichten, das ist klar“, sagt der Landrat: „Aber unser Jubiläum kostet zumindest nichts extra.“ Schon 2024 hatte Andreas Müller angekündigt, dass er den Kreistag für „50 Jahre Siegen-Wittgenstein“ nicht um zusätzliche Mittel bitten wird. Stattdessen sollen die anfallenden Kosten aus Haushaltsmitteln gedeckt werden, die ohnehin jedes Jahr im Kreishaushalt vorhanden sind: z.B. Repräsentationen und Öffentlichkeitsarbeit. Haushaltsmittel aus dem Bereich „Repräsentationen“ setzt der Kreis vor allem ein, um Siegerländern und Wittgensteinern die kostenlose Teilnahme an Jubiläumsveranstaltungen zu ermöglich, wie zum Beispiel an der Auftaktveranstaltung „Siegen-Wittgenstein von oben. Philharmonisch.“ oder bei der Festveranstaltung am 4. Juni auf dem Giller.

Aus dem Bereich „Öffentlichkeitsarbeit“ werden u.a. Veranstaltungen wie der „Tag der offenen Tür“ im Kreishaus, der „Tag des Bevölkerungsschutzes“, Kooperationsveranstaltungen mit dem Ehrenamt und weiteren Partnern, die Informationsbroschüre zum Jubiläum oder Radiospots zu verschiedenen Veranstaltungen und Aktionen finanziert.

Lediglich für den Bereich „Partnerschaften“ bittet der Landrat, wie bereits im vergangenen Jahr angekündigt, den Kreistag um einen zusätzlichen Betrag, um Gäste aus unseren Partnerstädten bzw. -kreisen zur Jubiläumsveranstaltung am 4. Juni einladen zu können.

„Wir verwenden all diese Mittel für die Ziele, für die sie ohnehin vorgesehen sind: Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit z.B. um die Arbeit der Kreisverwaltung nach außen bekannter zu machen oder um die Identifikation der Menschen in Siegen-Wittgenstein mit unserer Heimat zu fördern“, erläutert der Landrat: „Das Jubiläum ist ein wunderbarer Anlass, der uns hilft, noch mehr Aufmerksamkeit für diese Anliegen zu bekommen.“

In 2017 hatte der Kreis das 200-jährige Bestehen der beiden Altkreise Siegen und Wittgenstein gefeiert. Für dieses Jubiläum hatte der Kreistag damals ein zusätzliches Budget von 160.000 Euro zur Verfügung gestellt. Zudem konnte die Kreisverwaltung über 100.000 Euro aus dem Bereich Regionalmarketing für das Jubiläum verwenden. Die für das Regionalmarketing vorgesehenen Gelder hatte der Kreistag im Rahmen seiner Sparbeschlüsse bereits im Februar 2024 gestrichen. Hier ist auch für 2025 daher nichts mehr vorgesehen.

„Für mich war klar, dass es sich in einer Zeit, in der sich alle ums Sparen bemühen, von selbst verbietet, zusätzliche Mittel extra nur zum Feiern einzuplanen“, sagt Landrat Andreas Müller. „Dass es uns trotzdem gelungen ist, ein attraktives Programm für ‚50 Jahre Siegen-Wittgenstein‘ auf die Beine zu stellen, hat mehrere Gründe“, erläutert er: „Zum einen haben wir auf große, sehr kostenintensive Events wie 2017 verzichtet. Damals gab es z.B. eine ganze Aktionswoche in der City Galerie mit der ‚größten Kaffeetafel der Region‘, ein großes Feuerwerk oder eine eigens nur für das Jubiläum produzierte Jubiläumsshow. Auch beim Marketing setzen wir nur auf einige wenige Maßnahmen und verzichten z.B. auf Großflächenplakate oder Anzeigenkampagnen.“

Stattdessen setzt der Kreis 2025 vor allem auf Kooperationen: etwa mit dem Apollo-Theater, KulturPur oder den Beteiligungen des Kreises wie dem Siegerland Flughafen, der Kreisbahn oder dem Klinikum. Eine Stärke des Jubiläumsprogramms ist zudem, wie in 2017, die Kooperation mit dem Ehrenamt: von Briefmarkenfreunden über den Sport, Kultur, die Heimatarbeit bis hin zu Hilfsorganisationen oder den Feuerwehren.

Zudem machen die Sparkassen in Siegen-Wittgenstein und die Volksbank in Südwestfalen zwei besonders herausragende Projekte mit ihrer Unterstützung möglich.

„Dass wir mit unseren Programmideen ganz offensichtlich richtigliegen, ist bereits in den ersten Tagen deutlich geworden“, unterstreicht der Landrat: „Die Auftaktveranstaltung „Siegen-Wittgenstein von oben. Philharmonisch.“ in Kooperation mit dem Apollo-Theater war mit Standing Ovation und insgesamt vier, bis auf den letzten Platz gefüllten, Veranstaltungen und über 2000 Besuchern ein riesiger Erfolg. Und viele unserer ‚Blicke hinter die Kulissen‘ waren bereits am ersten Tag ausgebucht, so dass wir schon eine große Zahl von Zusatzterminen organisiert haben“, erläutert der Landrat. Und er kündigt an: „Mit dem VHS-Programm für das Halbjahr 2025/26 kommen für den Zeitraum nach den Sommerferien noch einmal zahlreiche Angebote dazu. Außerdem haben wir mit Kooperationspartnern noch Überraschungen vorbereitet, die wir im Laufe des Frühjahres vorstellen werden“, so Müller.

Um den Kreisgeburtstag aus der Kommunalwahl am 14. September 2025 herauszuhalten, findet die letzte große, vom Kreis selbst organisierte, Jubiläumsveranstaltung bereits vor den Sommerferien statt. Weiter geht es dann erst nach der Wahl im Oktober.

Zuvor wird aber zunächst der Kreistag über den Haushalt für 2025 beraten. Das Kreisjubiläum kommt darin aber so gut wie gar nicht vor.

