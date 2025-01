Mit Gummistiefeln über den Catwalk im Wetterbachtal – Zwölf Fotofreunde fotografieren unter Anleitung von Simon Werner

(wS/sm) Burbach 26.01.2025 | Raus aus den Federn und rein in die Gummistiefel – motiviert starteten zwölf Personen zum Sonnenaufgang den ersten Fotowalk mit dem Fotografen Simon Werner. Trotz bedeckter Wetterlage konnten die Teilnehmenden des Workshops interessante Motive in freier Natur einfangen. Dabei wurde der Holzbohlenweg im Holzhausener Wetterbachtal zum Catwalk umfunktioniert. Dazu tauschte die harmonische Gruppe passende Accessoires, ehe sie sich bei bester Laune gegenseitig auf dem Laufsteg präsentierte und fotografierte.

„Ich habe mich direkt willkommen gefühlt“, teilte eine Kursteilnehmerin mit und begründete dies mit der hergestellten Atmosphäre in der Alten Schule und dem bereitgestellten Kaffee am frühen Morgen. Der Tag begann mit einem Get Together durch die aktuelle Fotoausstellung „Bilderreise durchs Burbacher Land“, die der Gastgeber noch bis Ende Februar in den Räumlichkeiten des Heimatvereins Holzhausen zeigt. Nach der Vorstellungsrunde folgte der Theorieteil, in welchem die allgemeinen Bildkompositionen besprochen und auch persönliche Vorlieben Werners bekannt gemacht wurden. Anekdoten aus dem Fotografendasein regten den Austausch untereinander an, ehe es ans Eingemachte ging.

Mit aufgefrischtem Wissen und neuen Erkenntnissen probierten sich die Fotofreunde im nahegelegenen Wetterbachtal aus. An ausgewählten Stationen gab es weiteren Input und die Entstehungsorte der zuvor diskutierten Bilder aus der Präsentation des Dozenten wurden erkennbar. „Ich finde es richtig gut, dass ich jetzt mal sehen kann, wo du dein Bild mit dem Sonnenstern aufgenommen hast, Simon“, sagte eine Besucherin und sofort wurde die genaue Perspektive besprochen, ehe sich die Sonne für wenige Minuten zeigte, um dem gesamten Publikum die Chance zu bieten, einen Lichtstern mit der eigenen Kamera einzufangen. Eine Bewohnerin aus dem Buchhellertal erfreute alle mit ihren mitgebrachten bunten Buchstaben und legte das Wort „Regenliebe“ vor einer Pfütze aus. Durch die Beachtung von Störern und mit der Drittelregelung sind ganz verschiedene Motive entstanden, welche im Anschluss an das Event untereinander ausgetauscht werden. Zum Schluss wurden am Wetterbach die mitgebrachten Stative aufgebaut. Am rauschenden Gewässer gab der Eventleiter eine Einweisung für Aufnahmen mit Langzeitbelichtung, sodass jeder noch einen weichen Wasserfall mit nach Hause nehmen konnte.

Der Fotowalk wird am Samstag, den 8 Februar von 7 – 9 Uhr erneut stattfinden. Es sind noch wenige Plätze frei. Anmeldungen nimmt Simon Werner unter info@werner-photo.de oder 02736 2982647 entgegen. Es kann mit dem Smartphone oder einem Profigerät fotografiert werden. Die Teilnahmegebühr für den 2-stündigen Workshop beträgt 20 € und ist vor Ort zu entrichten. Es empfiehlt sich wetterfeste und warme Kleidung. Aufgrund des Wetterberichts kann die Veranstaltung verschoben werden. Enge Absprachen dazu erfolgen unter den Teilnehmenden und werden auf der Webseite www.werner-photo.de bekannt gegeben.

Fotos: simonwernerphotography

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!