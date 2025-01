Nach Einsatz in Kreuztaler Schlenkestraße: Ergebnis der Obduktion steht fest – Todesursache geklärt

(wS/ots) Kreuztal 21.01.2025 | Am 09. Januar kam es in der Schlenkestraße zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr und der Polizei. Hintergrund war das Auffinden eines 40-jährigen Mannes, der leblos in der dortigen Wohnung lag.

Die ebenfalls eingesetzte Notärztin konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Zudem wurde noch ein toter Hund in der Wohnung vorgefunden.

Aufgrund vor Ort durchgeführter Messungen durch die Feuerwehr konnte eine Explosionsgefahr durch Gas nicht ausgeschlossen werden.

In der Folge führte die Kriminalpolizei ein Todesermittlungsverfahren durch. In diesem Rahmen wurde der Leichnam des 40-Jährigen am Montag (20.01.2025) obduziert.

Das Ergebnis liegt nun vor. Todesursächlich war demnach eine CO-Vergiftung. Aufgrund der Spurenlage und weiterer Ermittlungen schließen die Ermittler ein Fremdverschulden aus. Es liegen auch keine Hinweise auf einen Suizid vor.

Die Ermittler gehen von einem Unfallgeschehen im Zusammenhang mit dem Betrieb eines mit Kraftstoff betriebenen Stromaggregats aus.

