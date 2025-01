Nachhaltige Zukunft: Lionsclub Siegen spendet für digitale Umstellung der Siegener Tafel

(wS/ta) Siegen 07.01.2025 | Insgesamt 7.000 Euro spendete der Lionsclub Siegen der Siegener Tafel e.V.

Schon im August spendete der Lionsclub Siegen 4.000 Euro an die Siegener Tafel e.V. zum Thema Nachhaltigkeit. Unter anderem wird dadurch die Umstellung von Papierlieferscheinen auf digitale Lieferscheine gefördert. So wurden beispielsweise sieben Tablets mit mobilem Internetanschluss angeschafft, damit die Siegener Tafel e.V. nachhaltiger mit Ressourcen umgehen kann. Denn monatlich benötigte der gemeinnützige Verein allein 2.000 Blatt Kopierpapier zum Nachweis der erhaltenen Lebensmittelspenden. Durch die Umstellung können sich die Lebensmittelspender mittels einer Plattform, bereitgestellt von Tafel Deutschland e.V., registrieren und den Nachweis papierlos erhalten.

Auch dem Aufruf der Siegener Tafel e.V. für die Weihnachtspäckchen ist der Lionsclub Siegen gefolgt und hat den Verein mit weiteren 3.000 Euro unterstützt. Dadurch konnten haltbare Lebensmittel gekauft werden, die am 16. Dezember an die Bedürftigen in Siegen verteilt wurden. „Wir sind sehr dankbar, dass der Lionsclub Siegen uns so tatkräftig unterstützt. Damit können wir unsere geplanten Projekte auch in die Tat umsetzen. Denn die Siegener Tafel lebt ausschließlich von Spenden“, erklärt Tim Müller, Pressesprecher der Siegener Tafel e.V.

v.l. Tim Müller, Pressesprecher Siegener Tafel e.V. und Jörg Müller, Präsident des Lionsclub Siegen bei der Spendenübergabe im August 2024

