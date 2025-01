Neue Dan Träger beim JC Gernsdorf

(wS/jcg) Wilnsdorf 12.01.2025 | Vor rund einem Jahr begannen einige Gernsdorfer Judokas sich auf eine Dan Prüfung vorzubereiten. Dan Träger dürfen im Judo den schwarzen Gürtel (1.bis 5 Dan Grad) tragen. Die Vorbereitung fand, zusätzlich zum Vereinstraining, im ersten Halbjahr in Freudenberg statt. Zusätzlich wurden viele Sondereinheiten an Samstagen eingeschoben, zu denen unter anderen Kata Weltmeisterin Ulla Loosen den Weg nach Gernsdorf antrat, um ihr Wissen und Können weiterzugeben.

Insbesondere die Wettkämpfer, die zusätzlich erfolgreich im Liga Betrieb gekämpft haben (Titus Falk, Janne Westphal , Ben Turian und David Kaiser für die JKG Siegerland und Marie Ax für die SU Witten Annen) haben in 2024 extrem viel Zeit auf der Matte verbracht.

Nach rund 12 Monaten Vorbereitung bestanden Natalie und Johannes Kuhlmann sowie Ramona Eibach in Herten die Prüfung zum 2. Dan. Marie Ax, Mara Fries, Titus Falk, Ben Turian, Janne Westphal und David Kaiser waren bei der Prüfung zum 1. Dan in Rheda-Wiedenbrück erfolgreich. Die erst 16 jährige Marie Ax ist damit jüngste Dan Trägerin in der Geschichte des Judo Club Gernsdorf. Einige der erfolgreichen Prüflinge sind bereits in die Jugendarbeit des Vereins eingebunden. Dies gilt insbesondere für die beiden Jugendwarte Ben Turian und Marie Ax.



Vordere Reihe: Ramona Eibach, Natalie Kuhlmann, Marie Ax, Mara Fries

Hintere Reihe: Johannes Kuhlmann, Ben Turian, Janne Westphal, Titus Falk, David Kaiser

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!